CIV Moto3: Lucky Racing Team ad un “verde” dalla prima vittoria

I più attesi del primo round CIV a Misano era senza dubbi 2WheelsPoliTo campione in carica. Ma in Moto3 è apparso chiaro che quest’anno non sarà così semplice conquistare il successo. Elia Bartolini, unico alfiere del Lucky Racing Team, ha fatto vedere i sorci verdi a Marcos Ruda fin da subito. La prima vittoria per la squadra di Marco e Andrea Raimondi sembrava ormai fatta, ma un piccolo errore di limiti di pista li priva di questo successo… I segnali però sono chiarissimi, il binomio creato solamente l’anno scorso, partendo da una moto nata a 2023 già iniziato, è pronto per mirare molto in alto nel tricolore.

Prima vittoria CIV… quasi

Le due gare del fine settimana al “Marco Simoncelli” sono state un assolo di Ruda e Bartolini, scappati insieme da subito e protagonisti fino alla linea del traguardo della lotta per la vittoria finale. Se in Gara 1, chiusa con il miglior giro in 1:42.383, non è riuscito a giocarsela fino alla fine per un largo alla Rio 1 nel giro conclusivo, dopo una corsa sempre dietro allo spagnolo ex CEV. In Gara 2 Bartolini, sempre scappato assieme a Ruda e nuovamente autore del miglior giro in gara in 1:42.337, ha anche sferrato l’attacco vincente al Curvone ed è passato saldamente al comando, facendo sognare la sua squadra. È primo sotto la bandiera a scacchi, ma ecco la beffa: un leggero passaggio sul verde avvenuto poco prima lo vede retrocesso in seconda posizione. Doppietta CIV quindi per Ruda e GP Project 2WP, ma quest’anno anche il Lucky Racing Team è pronto a dire la sua.

La soddisfazione di Andrea Raimondi

“Bartolini ha fatto una gara bella e intelligente” è stato il primo commento del team manager riguardo Gara 1 CIV. “Ha risparmiato le gomme, è stato veloce e lo dimostra, oltre al giro più veloce anche la costanza nel ritmo gara. Sappiamo di essere competitivi e di poterci giocare la vittoria”. Detto, fatto anche in Gara 2, con appunto un finale amaro. Bartolini ha ammesso il suo errore, ma preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno: “Con il team abbiamo dimostrato che per la corsa al titolo tricolore ci siamo anche noi”. Soddisfazione condivisa da Andrea Raimondi. “È stata una trasferta molto positiva” ha infatti commentato a round concluso. “Quest’anno siamo consapevoli del nostro valore e soprattutto il pacchetto pilota-squadra-moto funziona”. Appuntamento a Vallelunga nel weekend 25-26 maggio per un nuovo capitolo di una già accesa sfida CIV Moto3 2024.