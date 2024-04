MotoGP, la curva 7 di Jerez verrà intitolata a Carmelo Ezpeleta

Una curva del Circuito de Jerez-Angel Nieto porterà il nome del CEO Dorna. Il sindaco di Jerez María José García-Pelayo, proprio oggi ha ufficializzato la decisione di dare il nome alla curva 7 del tracciato andaluso a Carmelo Ezpeleta. Un nuovo nome che verrà inserito tra le curve dedicate ai campioni del mondo Dani Pedrosa ed a Jorge ‘Aspar’ Martinez.

Jerez omaggia Ezpeleta

Un segno di riconoscimento per il suo lavoro nel motociclismo e per quanto fatto proprio per la pista di Jerez. Non sono mancate vicissitudini negli anni, ma nel discorso ufficiale è stato ricordato come, nonostante tutto, il CEO Dorna si sia prodigato affinché Jerez ospitasse sempre con regolarità sia la MotoGP che il Mondiale Superbike. Come evidenziato dal sindaco, proprio sulla pista andalusa Carmelo Ezpeleta ha annunciato 32 anni fa che avrebbe preso le redini del Campionato del Mondo.

Assieme al campioni

A breve il nome di Carmelo Ezpeleta affiancherà quelli di vari campioni del mondo che hanno lasciato il segno nel Motomondiale. La propria curva dedicata a Jerez è stato il simbolo per le rispettive carriere straordinarie. Parliamo di ben sette curve con questi riconoscimenti, oltre ai già citati Dani Pedrosa e ‘Aspar’ Martinez. Ci sono anche Angel Nieto (a cui è dedicato pure il tracciato in sé), Peluqui (al secolo Antonio Sánchez Garrido), Sito Pons, Alex Crivillé e Jorge Lorenzo.