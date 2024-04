Le prestazioni di Toprak Razgatlioglu nelle prime gare con la M 1000 RR devono essere uno stimolo per gli altri piloti BMW. A partire da Scott Redding, che è quello messo peggio in classifica e che ha deluso maggiormente nei due round iniziali. Phillip Island e Barcellona non sono piste che ama, però il divario dal nuovo arrivato è stato davvero enorme e non giustificabile. Vedremo se Assen rappresenterà un punto di svolta per lui.

Superbike, Redding sorpreso da Razgatlioglu

Il pilota britannico riconosce il talento enorme di Razgatlioglu, però non immaginava che sarebbe riuscito a portare la BMW in trionfo così presto, soprattutto su una pista davvero impegnativa come quella di Barcellona: “Toprak sta facendo un lavoro fenomenale – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e devo fargli i complimenti, perché ha fatto una cosa che pensavo non sarebbe mai accaduta. Avrei potuto scommettere la vita che non avrebbe vinto una gara a Barcellona e mi ha smentito. È difficile vedere qualcun altro batterti sulla stessa moto ma allo stesso tempo devi portare rispetto e questo dà anche motivazione a me“.

Sicuramente Redding sta studiando il campione Superbike 2021 per capire come essere più competitivo in sella alla M 1000 RR, anche se non può copiare il suo stile di guida. Comunque, le vittorie del turco possono ispirarlo: “Per quanto sia felice per lui – ammette – è difficile da vedere, perché sento che dovrei essere io il ragazzo che vince. Ho lottato molto negli ultimi anni per rendere il pacchetto buono e ora sento che lo è, ma non ho avuto il tempo di brillare. Non sono amareggiato. Voglio battere tutti in pista. Ecco perché mi motiva, perché a volte è necessario accettare una sconfitta per trovare il fuoco e andare avanti meglio“.

Scott positivo per il resto della stagione

Il pilota del team Bonovo Action è convinto di avere tra le mani una BMW che lo può portare a fare risultati decisamente migliori rispetto a quelli che ha conseguito nei primi due round: “C’è sicuramente più potenziale nella moto. Per quanto mi riguarda, la nuova carenatura aiuta la moto a gestire meglio la moto, però poi soffro in rettilineo alla velocità massima e questo mi ostacola un po’. Ma in generale il pacchetto è migliore. Abbiamo lavorato per riuscire a frenare e girare bene, ci siamo riusciti. La moto ha velocità massima e anche manovrabilità. Si tratta solo di provare a mettere tutto insieme. Vogliamo essere tra i primi cinque e lottare per il podio“.

Redding è ambizioso e i risultati di Razgatlioglu certamente lo stimolano a migliorarsi. Le motivazioni arrivano anche vedendo che tutto l’ambiente BMW sta spingendo per portare al successo il progetto Superbike. Ad esempio, la creazione del test team è una mossa che Scott desiderava da tempo e che sarà utilissima per lo sviluppo della M 1000 RR: “È qualcosa per cui abbiamo spinto fin dal primo anno e che non si è materializzato per molto tempo. Ora non dobbiamo pensare ai test, ma solo a correre per vedere se possiamo rendere la moto più veloce con dei piccoli dettagli. Gli anni scorsi, con Michael fuori, ero io a capitanare la barca. Ora c’è qualcuno che ha maggiore controllo e che dice ciò di cui abbiamo bisogno. È la mossa migliore che BMW ha fatto“.

Foto: WorldSBK