Alessandro Delbianco al via del Mondiale Endurance 2024

Si arricchisce sempre di più la nazionale italiani di piloti al via del Mondiale Endurance FIM EWC. A pochi giorni di distanza dalla divulgazione dell’entry list provvisoria della 24 Heures Motos Le Mans del 20-21 aprile, il team Pit-Lane Endurance ha comunicato l’ingaggio per la stagione 2024 di Alessandro Delbianco in sostituzione di Maximilian Scheib. “DB”, dopo una più che positiva esperienza al Bol D’Or 2023 con il team OG Motorsport Yamaha, affronterà in pianta stabile le corse motociclistiche di durata in sella alla YZF-R1 #86 di classe Superstock alternandosi in equipaggio con Eemeli Lahti, Enzo Boulom e Luca De Vleeschauwer.

Alessandro Delbianco con Pit-Lane Endurance

Un ritorno fortemente voluto da parte del diretto interessato. Grazie ad un calendario finalmente favorevole, Alessandro Delbianco puntava ad affiancare il suo abituale impegno nel CIV Superbike (che recentemente lo ha visto protagonista nel primo appuntamento stagionale di Misano con DMR Racing Yamaha) proprio con l’EWC. Per questa nuova sfida si unirà al team Pit-Lane, giovane compagine transalpina supportata da Yamaha Motor Europe, già con un paio di terzi posti all’attivo in Superstock al Bol D’Or (2022, 2023).

Le parole di Delbianco

Nell’Endurance potrà proseguire la sua collaborazione con la casa madre, cercando di raggiungere quel podio di classe sfuggitogli nella discreta apparizione dello scorso anno, la prima in assoluto per lui nella specialità: “Correre nell’EWC è sempre stato il mio grande sogno, sono molto appassionato delle gare di Endurance” ha ammesso Delbianco. “Al Bol D’Or 2023 ero andato abbastanza bene, conquistando la pole del mio gruppo e lottando per il podio in gara, fino alla rottura del motore”.

Sostituto di Maximilian Scheib

Alessandro Delbianco ai Pre-Tést della 24h di Le Mans

Di fatto andrà a prendere il posto per motivi non meglio precisati di Maximilian Scheib, originariamente designato per comporre l’equipaggio di Pit-Lane. L’ex Europeo Superstock 1000 e Mondiale Superbike ha già avuto modo di provare la R1 #86 la scorsa settimana nei Pre-Tést della 24 Heures Motos Le Mans (condizionati dal maltempo): “Il tracciato sembra fantastico, il meteo forse un po’ di meno… questa è l’essenza dell’EWC, ma ci proveremo lo stesso. Siamo una squadra composta da piloti ottimi e veloci, quindi perché non possiamo puntare subito al podio?”.