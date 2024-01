Pit-Lane Endurance punta su Maximilian Scheib

Che fine ha fatto Maximilian Scheib? Dopo aver ottenuto apprezzabili risultati nell’Europeo Superstock 1000 ed essersi laureato Campione spagnolo Superbike, il motociclista cileno lo scorso anno ha fatto ritorno in madrepatria, aspettando l’occasione propizia per ripresentarsi al via di un campionato del mondo. Succederà in questo 2024 con l’originario di Santiago del Chile pronto ad esordire nel FIM EWC con la Yamaha R1 #86 Superstock del team Pit-Lane Endurance.

TRA SUPERBIKE, ESBK E SUPERSTOCK

Maximilian Scheib si mise in luce con Aprilia Nuova M2 Racing nel triennio 2016-2018 dell’Europeo Superstock 1000, ottenendo due vittorie ed il terzo posto in campionato nella conclusiva stagione della serie. Dopo aver esordito negli ultimi due round del Mondiale Superbike 2018 con MV Agusta Reparto Corse ed essersi assicurato il titolo ESBK, successivamente ha disputato l’intera stagione del WorldSBK con Kawasaki Orelac Racing, tornando occasionalmente in gara a Villcum nel 2022 con MIE Racing Honda.

L’ESORDIO NELL’ENDURANCE

Archiviata una nuova avventura con LaGlisse Honda nell’ESBK, adesso il 28enne motociclista cileno è pronto per una sfida inedita rappresentata dal Mondiale Endurance. Con il team Pit-Lane #86 prenderà parte alla classe Superstock con una Yamaha R1 a cominciare dalla 24 ore di Le Mans del prossimo mese di aprile.

IL TEAM PIT-LANE ENDURANCE

Il funambolico motociclista di Santiago è il primo pilota annunciato dalla realtà transalpina, supportata da Yamaha Motor Europe annoverando nel recente passato persino Ludovic Reigner (oggi direttore tecnico del Mondiale Superbike) in qualità di ingegnere elettronico. Moto Club francese, Pit-Lane esordì nella specialità a partire dal 2016, crescendo di anno in anno fino a conquistare un superlativo terzo posto di classe al Bol d’Or 2022 con la R1 #86 condotta da Maxim Pellizotti, Asrin Rodi Pak e Adrian Parassol, bissato lo scorso mese di settembre con lo stesso Pellizotti più Luca Grunwald e Luca De Vleeschauwer in sella.