Con l’inizio del nuovo anno Marc Marquez è un pilota Ducati Gresini MotoGP a tutti gli effetti. Finalmente è libero da ogni vincolo contrattuale con la Honda e può rilasciare le prime dichiarazioni pubbliche sul test MotoGP di Valencia, quando ha provato per la prima volta la Desmosedici GP23. Si tratta di uno dei cambiamenti storici e più importanti avvenuti negli ultimi anni nel paddock. Un otto volte campione del mondo che cambia marchio dopo undici anni nello stesso box, passando da una squadra factory a un team satellite.

L’esordio con la Ducati GP23

Adesso che è cominciato il nuovo anno, Marc Marquez è ufficialmente un pilota della Gresini Racing. E lo ha subito fatto sapere a tutti, modificando anche la sua biografia sui social e sottolineando di essere un pilota del ‘Gresini Team’. Il fuoriclasse di Cervera può finalmente parlare liberamente della sua nuova moto testata a Cheste. E sembra che fosse molto felice allora, rivelando informazioni che fino ad ora non sapevamo. “Ero nervoso, avevo le farfalle nello stomaco – ha ammesso Marc –. Nonostante fossi nel Motomondiale da molti anni, è stato un grande cambiamento. Dopo la prima partenza mi sono sentito molto più calmo e rilassato, ciò mi ha permesso di trascorrere una giornata molto tranquilla, permettendomi di capire me stesso con il mio nuovo tecnico, con la mia moto“.

Le impressioni di Marc Marquez

Al termine della stagione 2023 è saltato in sella alla moto del campione MotoGP, Francesco Bagnaia, seppure con qualche aggiornamento mancante. Di certo i vertici di Borgo Panigale non gli faranno mancare il massimo supporto in caso di risultati positivi. A Valencia ha iniziato a lavorare sui primi dettagli, come l’ergonomia, prima di spingere a tutto gas. La prima uscita ha già regalato grande soddisfazioni e lascia prevedere un campionato 2024 davvero interessante, dopo gli ultimi difficili anni con la RC-V. “La velocità c’era, ho capito la moto e come gestire le cose. Ho ancora molto da imparare, forse non per essere più veloce, ma per essere sicuro“.

Marc Marquez ha preferito non paragonare la Ducati alla Honda, “ma è una moto diversa, è uno stile di guida diverso, passi alla moto dei campioni“. Sa che “ci sono tanti piloti che vanno forte con questa moto e io ho saputo adattarmi velocemente, tanto ‘feel’”. Bisognerà prendere subito confidenza anche con il nuovo staff tecnico e il capomeccanico Frankie Carchedi. “A livello di comunicazione devo ancora imparare, perché sono undici anni che lavoro con un gruppo e ora è un nuovo staff. La famiglia Gresini mi ha accolto molto bene, è stato tutto molto bello e mi sento più rilassato“.

Foto Gresini Racing