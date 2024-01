MotoGP, Jorge Martin: sfida aperta a Marc Marquez e Ducati

Jorge Martin è stato autore di una stagione MotoGP strepitosa, sfiorando il colpaccio iridato e tenendo in vita la corsa al titolo mondiale fino all’ultimo round a Valencia. Nel 2024 vuole riprovarci, ma dovrà fare i conti con un avversario in più: Marc Marquez. Una sfida che non intimorisce il madrileno del team Pramac, ma motiva ulteriormente il vicecampione, consapevole che si affermerà “come uno dei migliori piloti” se riuscirà a finire davanti al rivale di Cervera.

Jorge Martin e la beffa mondiale

‘Martinator’ ha ancora l’amaro in bocca per come si è concluso il campionato MotoGP dell’anno scorso. Secondo posto a 39 lunghezze da Francesco Bagnaia, resta ancora aperta la vicenda della gomma ipoteticamente difettosa nella gara in Qatar. In verità Jorge Martin ha perso la grande occasione nella prima parte della stagione, quando i risultati non sono stati stratosferici come da Misano in poi. “All’inizio dell’anno abbiamo perso molti punti, consentendo a Bagnaia di incassare quella base di punti che poi ha solo gestito. Partire bene sarà fondamentale nel 2024“, dichiara a ‘Europa Press’. A Losail la gomma si è rivelata decisiva per lo sprint finale del Mondiale, ma non ha mai parlato di cospirazione. “Non ho mai attaccato la Michelin in questo senso… Devono migliorare il controllo qualità“.

La prossima sfida

Dopo le prestazioni eccellenti e il 2° posto in classifica finale, Jorge Martin si aspetta un posto nel team Ducati factory per il 2025. Stavolta non farà sconti alla Casa di Borgo Panigale che gli ha preferito Enea Bastianini nel 2023. Se non ci sarà un contratto per la squadra ufficiale, il pilota Pramac si dice pronto a cambiare costruttore. “Il mio obiettivo principale è andare in Ducati, se non sarà possibile dovrò cercare altre opzioni. Molte fabbriche stanno facendo dei passi in avanti, vedremo quale sarà la soluzione migliore“. L’ingaggio di Marc Marquez potrebbe soffiargli via le speranze… “Sarà interessante confrontarmi con uno dei migliori piloti della storia“, ha concluso il quasi 25enne spagnolo. “Se riuscirò a batterlo con la stessa moto sarò uno dei piloti più forti. Penso di potercela fare“.

