MotoGP, Hervé Poncharal “Dorna non scherza con la sicurezza”

di Marc Seriau/paddock-gp

Siamo ormai alla fine dell’anno, è tempo di bilanci riguardo la stagione MotoGP appena conclusa. L’abbiamo fatto a Valencia assieme a Hervé Poncharal, che ha passato in rassegna le grandi novità del campionato 2023. Dall’introduzione delle gare Sprint al calendario sbilanciato, dal monitoraggio della pressione delle gomme al nuovo GP in India, oltre a tanti altri argomenti. Il presidente IRTA ha espresso la sua opinione, costruita in circa 40 anni nel paddock del Motomondiale. Dopo la prima parte dell’intervista, ecco la seconda parte.

India, una bella sorpresa per la MotoGP?

Hervé Poncharal: “Sì, direi che 4 o 5 settimane prima del Gran Premio eravamo tutti ancora in attesa. Molti, me compreso, dubitavano della possibilità di andarci. C’era molta burocrazia, molti oneri amministrativi, era complicato organizzarsi. Abbiamo sentito molte cose sul circuito e si è anche detto che i piloti avevano detto che non avrebbero corso se non fosse stato rimosso un muro. Poi siamo arrivati ​​lì, ci hanno detto che saremmo morti tutti di dissenteria, ma nessuno si è ammalato, non abbiamo fatto gaffe [risata]. Abbiamo visto un paese incredibile, arrivando ad una megalopoli, strabiliante, ma soprattutto abbiamo visto persone incredibilmente appassionate e gentili, educate, attente ad ogni nostro minimo desiderio. Un circuito magnifico, convalidato dai piloti, e infine un’organizzazione che ha fatto molti progressi tra giovedì e domenica. Abbiamo disputato gare magnifiche, e penso che l’abbiamo messa sul trampolino di lancio. L’India è ancora il paese più popoloso del pianeta, è ancora il mercato delle due ruote più grande del pianeta, non stanno rallentando affatto: andarci ha senso ed è favoloso! Il circuito è magnifico: per ogni appassionato che si dice “Andrei su un circuito esotico”, questo è un must”.

Purtroppo quest’anno è stato segnato anche da pessime notizie a livello IRTA, con la perdita di Mike Trimby. Come si gestisce? Cosa viene messo in atto?

“Le morti non sono mai molto prevedibili, a parte quando si tratta di malattie lunghe. Così è stato per il nostro amico, uno dei soci fondatori dell’IRTA, che ha lavorato enormemente per la professionalizzazione dei Gran Premi, soprattutto inizialmente per la sicurezza dei piloti. Per questo ha combattuto, e per il conforto delle squadre che hanno lavorato, perché io ero lì quando venne creata l’IRTA nel ’86. Avevo ancora i pantaloni corti, ero uno dei primi membri dell’IRTA. Mike Trimby era al timone con Michel Metraux e Serge Rosset. Il nostro obiettivo era professionalizzare il paddock, il nostro sport, e soprattutto garantire la sicurezza dei piloti.

In particolare facendo capire soprattutto alla FMI che, se vogliamo che questo sport progredisca, dobbiamo soprattutto garantire che i nostri eroi possano svolgere il loro lavoro in condizioni dignitose, soprattutto di sicurezza. Che le nostre squadre tecniche lavorino in condizioni degne della vita nei paddock, che allora erano più campi incolti rispetto ai paddock che conosciamo oggi. Era una persona che conoscevo e con cui ho lavorato, dato che sono presidente dell’IRTA da circa vent’anni. Quando lavori con qualcuno quasi 365 giorni all’anno… Abbiamo avuto una riunione della Grand Prix Commission venerdì a mezzogiorno a Misano e abbiamo scherzato insieme. Sono poi venuti in camera la sera alle 23:00 per dirmi che Mike Trimby era morto, lo shock è sempre incredibile! Questo non era assolutamente previsto, un infarto.

Le conseguenze della scomparsa di Trimby

Mike aveva un ruolo fondamentale, un modo di lavorare che gli permetteva di tenere in mano un sacco di cose. Riusciva a gestire senza condividere e delegare sistematicamente tutto. Quindi quando provi il dolore e lo shock per la morte di una persona cara, e per di più ci sono 3000 persone nel paddock… È pur sempre una grande fabbrica, soprattutto quando vi state preparando a spedire centinaia di tonnellate dall’altra parte del pianeta. Noi dovevamo occuparci delle questioni più urgenti. Abbiamo condiviso i compiti tra Dorna, Jeff Dickson, che era il responsabile del paddock, Daniel Rich che era il direttore tecnico, io che sono il presidente. Abbiamo provato a contattare le persone visto che l’azienda ha sede in Svizzera, dove c’è tutta la contabilità, perché non bisogna dimenticare che il paddock, gara dopo gara, riceve un sostegno economico ed è quello che va avanti, e se tutto si blocca per motivi X o Y, beh tutto si ferma eh, la macchina si blocca.

Posso dire che tra Italia, Misano, India e Giappone abbiamo avuto giornate più vicine alle 18 ore che alle 7 ore. Ne sono abbastanza orgoglioso, non per me ma per come ha reagito il paddock, per come i team hanno capito che non potevano avere sistematicamente lo stesso servizio per un po’. Ma in ogni caso abbiamo permesso che lo spettacolo continuasse, abbiamo permesso alla MotoGP di arrivare alla fine della stagione. Lunedì 4 dicembre la stragrande maggioranza del paddock si è riunita a Londra per una giornata chiamata “Celebration of Life”, organizzata da sua moglie Irène, per dare l’ultimo saluto a Mike. Non abbiamo nemmeno il tempo di rendergli omaggio a casa, visto che eravamo sull’aereo che ci portava in India.

MotoGP in ristrutturazione

Penso che stiamo lavorando bene, che l’organizzazione della MotoGP sarà ancora più efficiente. Ne sono sicuro. Quello che vorrei dire è che ci sono molte persone per le quali è sempre bello sparare al capo. Uno dei punti di forza della MotoGP ovviamente è lo spettacolo, sono le moto che producono le case, è il livello incredibile dei nostri eroi che sono i piloti, ma è anche il modo in cui viene gestito il campionato. Penso che il promotore, Dorna, stia facendo un lavoro fantastico, sia in termini di calendario, sia in termini di in termini di accordi con i produttori.

Hanno fatto in modo che lo spettacolo fosse ancora bello. Hanno appena rilasciato delle concessioni che permetteranno ancora di più di avere un livello molto simile tra tutti i costruttori, e danno ai team l’opportunità di lavorare in condizioni reali. Qualche anno fa nella maggior parte dei team, anche in MotoGP, i meccanici venivano pagati con i bonus dei piloti. Era solo denaro, nessuno aveva la previdenza sociale, nessuno contribuiva a nulla. Oggi ogni squadra è un’azienda che ha la possibilità di lavorare in condizioni normali. Ogni dipendente ha tutta la copertura previdenziale che oggi è necessario avere. Adesso abbiamo anche la struttura Quiron che segue tutti.

Quando eravamo in India c’erano problemi e preoccupazioni, soprattutto in relazione a storie di intossicazioni alimentari. Ma siamo stati informati dalle équipe mediche che erano con noi. Ora i piloti che si fanno male, in qualunque parte del pianeta, vengono rimpatriati. Infine, penso che la Dorna stia facendo davvero un lavoro incredibile. Abbiamo un campionato efficiente ma dove c’è molta umanità nella gestione del paddock e di ogni individuo, qualunque sia il suo grado e ruolo. Ancora una volta c’è chi dirà “Sì, ci vende la sua zuppa”, ma io non ho nessuna zuppa da vendere! Dico quello che penso. C’è chi potrebbe non essere d’accordo con me, ne ha il diritto e sono pronto a discutere.

Quest’anno ci sono stati tentativi da parte dei piloti MotoGP di riunirsi per “alzare un po’ di più la voce”. Questo parallelamente alla riunione della Safety Commission di venerdì. Cosa ne pensi?

Penso che questo sia uno dei rari campionati, o non so se l’unico, in cui il patron, Carmelo Ezpeleta, riunisce ogni venerdì sera tutti i piloti. Chiede loro cosa hanno da dire, soprattutto sull’evento a cui stanno partecipando. Vale a dire che il circuito è quello che sarà, se ci sono cose da cambiare, la ghiaia troppo piccola o troppo grande, le barriere mal posizionate... Questo è già rispetto da parte del promotore nei confronti dei suoi attori. Poi c’è un’associazione di squadre, l’IRTA, e c’è un’associazione di costruttori, MSMA. Io sono nel paddock MotoGP da anni, decenni, e ne ho già sentito parlare. Dico quindi, perché no?

Da una parte dico fatelo, e la vedo in un modo positivo. Ma poi devi sapere quale obiettivo vuoi raggiungere e, se vuoi farlo, devi farlo bene. Quindi devi avere un’associazione con i suoi statuti, e devi avere un portavoce, un ordine del giorno. Devi fare riunioni e portare argomenti di discussione da condividere con i costruttori, con il promotore, fare resoconti, ecc. Ecco, grosso modo, significa avere un’organizzazione professionale che regge se vuoi essere preso sul serio e considerato. Quindi nessuno è contrario, ora la palla passa ai piloti MotoGP. Devono dimostrare che sono grandi ragazzi capaci di farcela. Ma dopo, ne vale la pena? Sta a loro vedere se vogliono farlo. Nessuno potrà fermarli e nessuno vuole fermarli.

Ora, quando sappiamo come il promotore li tratta e li ascolta, quando sappiamo che ogni venerdì sera c’è questa Safety Commission, sta a loro pensare. Ma che si tratti di Carmelo, di me, della FIM o della MSMA, nessuno ha nulla in contrario. Ma ancora una volta avanti ragazzi, fate qualcosa. Ne parliamo da anni, è un po’ come Loch Ness. È ​​difficile vedere la testa che spunta fuori dall’acqua, ma anzi, alla fine può renderli più responsabili. Forse permetterebbe loro di diventare più consapevoli di ciò che Dorna, IRTA, MSMA stanno facendo, e del lavoro che c’è dietro, che a volte viene preso troppo alla leggera.

“Di cosa ha bisogno un pilota MotoGP?”

Innanzitutto, ovviamente, rischia la vita e l’integrità fisica. Quindi è ovvio che è la prima cosa a cui bisogna sempre dare priorità in ogni preambolo di una discussione, di qualsiasi cosa. Prendo come esempio il 2003, Gran Premio del Giappone. Entrando in collisione alle chicane alla fine del primo giro, Kato andrà a sbattere contro un muro che sapevamo fosse al limite e perde la vita. Shock assoluto. Carmelo, l’ho visto abbattuto. E quella stessa sera disse: “Non torneremo mai più a Suzuka finché ci sarà il muro. Se vogliamo tornare, dobbiamo abbattere questo muro”. C’erano complicate questioni immobiliari perché non era possibile acquisire il terreno dietro per arretrare il muro. Molti allora dissero “Carmelo crollerà sotto la pressione della Honda. Suzuka appartiene a Honda, quindi torneremo lì”. Non siamo mai tornati indietro! Giusto questo piccolo esempio per dimostrare che Carmelo con la sicurezza non scherza. E ricordo lo stato in cui si trovava a Sepang in relazione alla morte di Simoncelli.

Investimenti sulla sicurezza

I piloti MotoGP hanno un promotore, e lo sanno, che non scenderà mai a compromessi. Che sarà sempre con loro e che ha investito e investe ogni anno sulla sicurezza. È lui che ha reso obbligatorio l’airbag per tutte le categorie, anche la Moto3, la Rookies Cup: è stato lui a imporlo. Regolarmente, gli standard dei caschi si evolvono con la FIM, poiché anche Jorge Viegas, assieme a Ezpeleta, spinge continuamente sulla sicurezza delle attrezzature. Facciamo costantemente dei test, abbiamo airfence che funzionano: è stato Carmelo a portarli.

È andato a vedere una gara di sci alpino a Kitzbühel. Lo ha visto, ha detto “Lo voglio nei Gran Premi”. Non so se 20 o 30 anni fa, non ricordo più. Quindi se i piloti MotoGP hanno qualcosa da dire, sanno che possono andare a trovare il promotore. Ora, se vogliono fare un’associazione, ci sono i presupposti e pensano di non essere ascoltati abbastanza, eccetera, che lo facciamo! Non so veramente a cosa possa servire e cosa non venga affrontato oggi. Ma se vorranno farlo, li incoraggio e li aiuterò. Anche se vorranno piccoli consigli in relazione alla nostra esperienza dell’associazione delle squadre.

Foto: Tech3 Racing

L’articolo originale su paddock-gp