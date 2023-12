di Marc Seriau/paddock-gp

La fine dell’anno si avvicina ed è tempo di bilanci sulla stagione della MotoGP, cosa che abbiamo fatto a Valencia con Hervé Poncharal nel suo ruolo di presidente IRTA, l’associazione dei team.

Con lui abbiamo rivisto gran parte delle novità che hanno segnato il 2023. L’introduzione delle gare Sprint, il calendario sbilanciato, il controllo della pressione delle gomme, l’introduzione dell’India e tanti altri argomenti ancora. Il rappresentante dei team ha condiviso con noi le sue intuizioni misurate, costruite in più di quattro decenni trascorsi nel paddock…

Ci sono stati molti cambiamenti nel format MotoGP, a cominciare dalle gare sprint. Quando abbiamo visto il primo Sprint, tutti si sono detti “Beh, non ci saranno più piloti prima della fine dell’anno”, finché non è diventata un’abitudine. Ora le aspettative sono le stesse dei Gran Premi…

Hervé Poncharal : “Sì, qui siamo già ai primi giri del 2024 e tutti i piloti sono lì, e non ce n’è nessuno che non sappia correre. Per me una cosa è chiara: appena ho avuto sentore e mi è stato mostrato il progetto di organizzare un weekend di Gran Premio, nel corso del 2022. Sono stato sempre positivo riguardo questo format, vale a dire la grande modifica, la MotoGP Sprint. Cosa posso dire? Guardando indietro, da quando è ormai calato il sipario sulla stagione 2023, abbiamo vissuto i migliori sabati di sempre in ogni GP, in circuito e dietro agli schermi TV.

È chiaro quindi che la Sprint ha dato impulso al fine settimana e soprattutto ha suscitato interesse sabato. Sappiamo che sostituisce la FP4, per me la sessione più sonnolenta del weekend, cosa che non è piaciuta né ai piloti né ai tecnici dei team perché poco utile poco prima delle qualifiche. Sulla carta quindi ho pensato che fosse fantastico. Per me la realtà ha confermato tutti i motivi che ho appena esposto.

“Si può sempre fare meglio”

All’inizio c’erano non pochi piloti un po’ dubbiosi ed anche oggi non sono tutti favorevoli al 100%. È vero che c’è coinvolgimento, pressione, tensione, e dobbiamo sempre empatizzare con ciò che i nostri eroi diciamo. Tanti non erano del tutto favorevoli, anzi erano addirittura contrari, ma oggi finalmente che il formato funziona e si divertono. E poi abbiamo un jolly: la sprint ci permette di imparare tante cose per preparare il Gran Premio di domenica, e anche i team tecnici che hanno detto che c’era tanto lavoro. C’è lavoro e tensione, ma ormai è una cosa che è entrata nelle nostre abitudini e non credo che verrà messa in discussione da nessuno.

Ma possiamo sempre fare passi avanti. Abbiamo fatto in modo che le FP1 ora non contino più per il passaggio alla Q1/Q2. Si inizia quindi solo venerdì pomeriggio, di conseguenza ci permette di lavorare con meno pressione. Abbiamo eliminato alcuni obblighi post warm up della domenica mattina per dare ai piloti più tempo per prepararsi e tutto il resto. Abbiamo anche aumentato il tempo che intercorre tra la sfilata e la fine del warm up. Siamo tutti aperti a nuovi sviluppi, ma penso che il “Programma MotoGP” così com’è oggi sì, funzioni bene. Ce n’era bisogno per rilanciare il nostro sport rispetto a tanti sport con i quali siamo in competizione. Oggi sappiamo benissimo che “Chi non avanza va indietro”, non è un trucco…

Perché c’è uno Sprint ad ogni gara, non è così ad esempio anche in Formula1? È la stessa cosa, sottoscrivo tutto: ogni Gran Premio per me deve essere uguale. Perché, ad esempio, dovrebbe esserci la Sprint in Francia e non in Inghilterra? Diremmo “Esiste un Gran Premio A e un Gran Premio B”. Sarebbero 37 punti in un fine settimana ed in tutti i weekend bisogna mettere a referto 37 punti. E poi, una volta che ti sei abituato ad un format, hai la tua “routine“ e sai come gestirla. Penso quindi che non ci sia mai stato alcun dubbio sul fatto le MotoGP Sprint dovessero esserci in tutti gli eventi.

MotoGP 2023, cadute e lesioni

Hervé Poncharal: “Che ci piaccia o no, e Dio sa se abbiamo lavorato tutti, ho seguito l’evoluzione dei Gran Premi negli ultimi 4 decenni. Continueremo a lavorare sempre sulla sicurezza dei piloti, sia che si tratti di circuiti con vie di fuga sempre più importanti e tratti di ghiaia. Abbiamo notato chiaramente la sua importanza dopo l’incidente di Pol Espargaro a Portimao, con barriere sempre più sofisticate, con l’equipaggiamento dei piloti sempre più sofisticato, eccetera. Ma resta il fatto che, qualunque cosa possiamo fare, il motociclismo è uno sport pericoloso, è uno sport rischioso. Quindi più guidi, più è probabile che tu abbia un problema. Ma per me, ciò che significa che forse ci sono “più incidenti”, ma dipende dal fatto che siamo estremamente vicini. Siamo arrivati ad un tale livello dei piloti, sui 22 della categoria, che hanno meno di un secondo di talento, se possiamo dire così. Anche le moto sono a meno di un secondo.

A Valencia, venerdì pomeriggio, c’erano 20 piloti in 0,7 secondi! Quindi tutti sono più al limite. Ma quando tu quando lotti coi millesimi per fare la differenza, sì, sei al limite, e quindi rischi di cadere più di prima. Non sono sicuro però che una Sprint necessariamente implichi o ci faccia avere più cadute. Anche se sono d’accordo che il momento più cruciale per una gara, e il momento in cui c’è più pericolo, è la partenza e il primo giro. Sappiamo benissimo che è difficile sorpassare perché tutti hanno prestazioni molto simili e tutti frenano quasi nello stesso posto. La posizione in griglia quindi è fondamentale, e la posizione alla fine del primo giro è fondamentale per la gara, soprattutto quando si corre una Sprint, una gara relativamente breve. Torniamo quindi al limite raggiunto dai piloti e ai rischi che ne derivano”.

Veniamo al calendario, che quest’anno è stato un po’ sbilanciato. Ci siamo soprattutto con un finale di stagione che includeva 8 GP in 10 settimane, con le Sprint in più. Eravate al limite, giusto?

“Il calendario 2024 prevede 22 weekend di gara se tutti i Gran Premi saranno confermati. Ce ne sono ancora alcuni provvisori, non confermati al 100%, in particolare il GP in Kazakistan. Ma tutte le case motociclistiche ed i team Moto3, Moto2, MotoGP hanno firmato un accordo con il promotore. Si potrà arrivare fino a 22 eventi, quindi non andremo mai oltre. Ma 22 è il massimo possibile? Io penso di sì. È un limite? Credo di sì per i piloti, per i team, per tutti. Il calendario è complicato, è difficile, anche se Dorna cerca di gestire il calendario con una certa razionalità per quanto riguarda il livello degli spostamenti, le differenze di orario, i costi.

Non possiamo fare un evento negli USA, quelli dopo in Asia, poi tornare negli Stati Uniti, eccetera. Stiamo quindi cercando di riunire gli eventi dell’Asia-Pacifico alla fine della stagione. Ci sono tante gare, è difficile. Avremo quindi triplette, ma se mai creassimo un divario sarebbe ancora più faticoso o restrittivo, perché le squadre, o loro, dovrebbero rimanere. Questo significherebbe che per 3 eventi, con un buco tra loro, rimarrebbero per 6 settimane lontano da casa. Senza di ciò, se torniamo a casa tra uno e l’altro, ci sarebbero ripetutamente grandi differenze orarie. Di conseguenza cerchiamo di trovare la soluzione meno sbagliata.

Questione di equilibrio

Hervé Poncharal: “Stiamo discutendo per il 2025. Forse, per i 6 Gran Premi alla fine del calendario, per il momento invece di avere 2 triplette potremmo avere 3 doppiette. In ogni caso il nostro sport deve crescere, dobbiamo andare ovunque, devono esserci abbastanza eventi, non devono esserci buchi nel calendario. Sappiamo che quest’anno non siamo andati in Kazakistan e sono trascorse 5 settimane senza nulla. Abbiamo visto chiaramente che c’è stato un terribile calo nel seguito e nell’interesse della gente, perché c’è competizione tra tutti gli sport, e se non succede nulla, la gente se ne va. Quindi 22 gare sono tante, ma quando sei un promotore e hai la possibilità di fare 22 Gran Premi su 22 circuiti all’altezza di ospitare la MotoGP, e ciascuno di essi finanziariamente sostenibile, significa una cosa.

Questo sport che amiamo, la nostra passione, è economicamente sano e interessa le televisioni e i promotori di tutto il mondo. Quando vedi l’interesse che c’è in Indonesia, in Tailandia, in India… È davvero bello. Quando sono stato in India per la prima volta quest’anno, nel paddock incontri veri tifosi che camminano come bibbie ambulanti anche se non siamo mai stati lì… Tutti sapevano tutto anche di Augusto Fernandez, un esordiente e non il pilota più carismatico, ma conoscevano il suo curriculum, le sue cadute, le sue migliori prestazioni, eccetera. È bello vedere che ovunque tu vada nel pianeta, ci sono veri appassionati di MotoGP. Ad ogni modo, la vita è un equilibrio sottile tra il troppo e il non abbastanza.”

MotoGP, mai oltre i 22 GP

Hervé Poncharal: “Quando ho cominciato c’erano dagli 8 ai 10 Gran Premi per il Campionato del Mondo. Successivamente, per molto tempo, 12 è stato il massimo possibile. Cosa sognavamo quando eravamo lì? Abbiamo avuto quasi tutte le gare in Europa, ne abbiamo avuta una dopo, dall’87 credo, in Giappone a Suzuka. Sognavamo di andare fuori dall’Europa, ma il nostro campionato mondiale era un campionato europeo in realtà. Lo sognavamo, ora lo abbiamo raggiunto. Non dobbiamo andare troppo lontano, ma siamo fermi a 22 e il promotore sa benissimo che non andremo mai oltre i 22 GP. Tocca a noi razionalizzare il calendario e cercare di fare in modo che il format sia il più tecnicamente e umanamente gestibile possibile per i team tecnici e i piloti. È tutta questione di equilibrio. Nella vita ci sono tanti “Dobbiamo”.

La pressione delle gomme

Hervé Poncharal: “Qui cambio completamente argomento, ma vi parlerò ad esempio della pressione dei pneumatici. Negli ultimi tempi questo è stato uno degli argomenti più controversi e sono d’accordo che non è bello perdere o vincere una gara sul tappeto verde per una pressione degli pneumatici insufficiente. Ma d’altra parte, a tutte le persone che a volte dicono giustamente che non va bene, io dico loro “Ma qual è la tua soluzione?”

Sappiamo benissimo che, tecnicamente parlando, il pneumatico, ma come ogni altra cosa, ha un margine di funzionamento. Se siamo sopra o sotto incontriamo un importante problema di sicurezza che non possiamo permetterci di tollerare. Quindi ci deve essere un “poliziotto”. Sappiamo anche benissimo che può avere conseguenze sulla performance, che non è più giusto. Ci sono molti “dobbiamo solo fare”, ma se non abbiamo abbastanza gare, diciamo che ce ne servono di più, e se ci sono molte gare, diciamo che ne serve meno.

“Il nuovo format MotoGP è emozionante”

Ancora una volta dobbiamo trovare l’equilibrio, senza essere dei “signor-sì” e dire che tutto va per il meglio nel migliore dei modi. Penso però che ad oggi abbiamo un campionato MotoGP che è bellissimo, che va in quasi tutti i continenti. Tranne in Africa, ma ci stiamo lavorando e spero che si possa trovare una soluzione in tempi brevi. C’è un format super emozionante con un venerdì che già determina chi entrerà in Q1/Q2. Il sabato con una gara breve meravigliosa, poi domenica l’apoteosi con il Gran Premio.

C’è quindi chi dirà che siamo nel mondo dello spettacolo, ma sì, in ogni caso questo è il destino del motorsport e dello sport in generale. Il calcio è spettacolo? Il rugby adesso è spettacolo? Il tennis è spettacolo? Lo sport, in ogni caso, è uno spettacolo, una performance. Di conseguenza può “essere spettacolo”, e non sarebbe una brutta parola”.

Seguirà la seconda parte.

L’articolo originale su paddock-gp