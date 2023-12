CIV 2024: Stefano Valtulini passa a Promodriver per la Supersport

Pur cambiando gli interpreti, il team Promodriver Organization si affida ancora all’esperienza in vista della prossima stagione. Perso (almeno in pista) Massimo Roccoli, la formazione diretta da Antonio Sala ha ingaggiato Stefano Valtulini per il CIV Supersport 2024. Già vicino a difendere questi colori qualche anno or sono, il motociclista di Calcinate tornerà a guidare una Yamaha YZF-R6 con il chiaro intento di puntare al titolo tricolore.

Stefano Valtulini riparte da Promodriver

Reduce da un triennio non propriamente esaltante tra un continuo girovagare di moto e prestazioni altalenanti, Stefano Valtulini è stato fortemente voluto in squadra per rimpiazzare l’insostituibile Massimo Roccoli. Come risaputo, dopo oltre un ventennio il pluricampione di categoria ha deciso di prendere le distanze dal CIV Supersport per focalizzarsi da una parte sulle attività del suo team Roc’N’Dea e cimentarsi dall’altra nella nuova sfida del Mondiale MotoE con SIC58 Squadra Corse. Mantenendo tuttavia un ruolo imprenditoriale all’interno dei programmi di Promodriver Organization.

Sliding doors

Attraverso questo accordo di fatto Valtulini riprende un discorso lasciato in sospeso sul finire del 2020. All’epoca era stato ad un passo dal firmare proprio con Promodriver Organization per il CIV Supersport 2021, prima che si aprisse una concreta possibilità di correre con un top team nel Mondiale di categoria. Una trattativa che, banalmente, si concluse in un nulla di fatto per svariate vicissitudini. Con il classe 1996 costretto successivamente a virare su soluzioni di ripiego in ambito nazionale nel corso del successivo triennio. L’ultima quest’anno con RM Racing Kawasaki, conclusa al settimo posto riportando però la “datata” Ninja ZX-6R alla vittoria dopo tre anni.

Obiettivo #1

Terzo classificato nel 2020 e prossimo ad affrontare l’ottava stagione consecutiva nel CIV Supersport con 5 vittorie e 15 podi all’attivo, l’ex Mondiale Moto3 guiderà una Yamaha R6 per la terza distinta occasione. In questa circostanza potendo contare sul vitale supporto di MB Corse (eccellenza italiana nella preparazione dei motori con numerosi titoli nazionali ed internazionali nel proprio palmarès), dal 2022 a questa parte partner tecnico di Promodriver Organization. La ricetta giusta per ambire al gradino più alto del podio e, non da meno, alla tabella tricolore.