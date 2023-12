MotoE: debutta Massimo Roccoli, nuova sfida con SIC58

SIC58 Squadra Corse completa la sua formazione per la MotoE 2024 con un debuttante. Si tratta di Massimo Roccoli, pilota di grande esperienza in differenti campionati e categorie, oltre al team Roc’n’DeA che segue assieme ad Alex De Angelis (ne abbiamo parlato qui). Sarà questo l’unico impegno di Roccoli nel CIV, ma la sua avventura da pilota non è affatto conclusa. Ora anzi si apre un interessante capitolo con la scelta di accettare una nuova sfida nel Mondiale elettrico in sella ad una Ducati V21L. Un duo tutto tricolore per una squadra italiana.

MotoE 2024, le nuove date dei test ed il calendario

MotoE, entry list provvisoria

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

LCR E-Team: Eric Granado-Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-Kevin Zannoni

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-Massimo Roccoli

[Forward Racing: ?-?]

Foto: SIC58 Squadra Corse