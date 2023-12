In attesa di conoscere la griglia completa per la stagione 2024, ci sono novità per quanto riguarda i test invernali. Cambiano infatti le date in cui i ragazzi MotoE andranno a conoscere l’Autodromo do Algarve di Portimao, la novità per quanto riguarda i circuiti previsti in calendario. Non più due giorni a febbraio e due a marzo, ma tre giornate di prove ufficiali a febbraio ed una sola a marzo, quest’ultima non più nei primi giorni ma nella seconda metà del mese.

Test invernali, le nuove date

1° test: 21-22-23 febbraio – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

2° test: 21 marzo – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

MotoE 2024, il calendario

1. Portogallo – 22-23 marzo – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

2. Francia – 10-11 maggio – Circuito Bugatti, Le Mans

3. Spagna/Catalunya – 24-25 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya

4. Italia – 30/05-1/06 – Autodromo Internazionale del Mugello

5. Paesi Bassi – 28-29 giugno – TT Circuit Assen

6. Germania – 5-6 luglio – Sachsenring

7. Austria – 16-17 agosto – Red Bull Ring, Spielberg

8. San Marino – 6-7 settembre – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

MotoE, l’entry list provvisoria

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

LCR E-Team: Eric Granado-Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-Kevin Zannoni

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-?

[Forward Racing: ?-?]

Foto: Michelin Motorsport