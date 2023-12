Trofeo Honda RedMoto FMI, i dettagli della nuova competizione Supermoto

La Supermoto piace a tutti, sia che si tratti di un allenamento che del campionato principale di un pilota. Per continuare il rilancio e quindi avvicinare costantemente i più giovani ad una disciplina che sta portando ottimi risultati in campo nazionale ed internazionale, come indica il motto “Alla ricerca dei campioni di domani”, è stata pensata una nuova competizione. In occasione dell’EICMA la Federazione Motociclistica Italiana e Honda RedMoto hanno infatti lanciato il Trofeo Supermoto Honda RedMoto FMI, con sei tappe da disputare in concomitanza col Campionato Italiano e con gli Internazionali d’Italia. Da sottolineare che non manca un punto apposito riguardo il comportamento corretto e sportivo che iscritti ed accompagnatori dovranno tenere in ogni occasione, a tutela dell’immagine del nuovo Trofeo. Vediamo meglio di che si tratta.

Le categorie ed i piloti ammessi

Il regolamento è ancora in fase di approvazione, ma intanto citiamo i punti principali, partendo dalle due categorie. La SMF (Supermoto Free) è per i possessori di Honda CRF 450R trasformata in Supermoto senza limitazioni di preparazione. Con eccezioni: non saranno ammessi i primi 3 dell’Italiano, del Mondiale e dell’Europeo, idem per i campionati nazionali non italiani, a partire dal 2015.

Nella SMT (Supermoto Trofeo) invece la partecipazione è consentita ai possessori di Honda CRF 450R SMT senza modifiche né altre preparazioni, ma si può anche utilizzare la Honda CRF 450R acquistando a parte il Kit SMT per allestire la moto. Non potranno prendervi parte gli stessi citati per la prima categoria, ma non sono ammessi nemmeno i ragazzi dell’Italiano S1, S2, S5 e campionati nazionali extra Italia analoghi dal 2020.

I piloti ammessi (minimo 5, massimo 32 per rendere valide le categorie) dovranno essere in possesso di Licenza Fuoristrada, Fuoristrada Elite, Fuoristrada One Event e Velocità e Velocità elite. Per i ragazzi stranieri serve il nulla osta delle rispettive Federazioni assieme alla licenza nazionale, mentre le wild card dovranno essere in possesso di licenze fuoristrada élite e fuoristrada under/over 21 rilasciata dalla FMI. Regole precise anche per le tabelle con i numeri di gara: sfondo nero con numero bianco per la categoria SMF, sfondo bianco con numero nero per la categoria SMT.

Trofeo Supermoto, programma e costi

Lo svolgimento sarà in un’unica giornata, ovvero tutto di domenica. Le prove libere cronometrate dureranno cinque minuti, 10 minuti per le qualifiche, Gara 1 e Gara 2 saranno infine di 10 minuti più due giri. Sarà obbligatorio effettuare almeno un giro di pista, salvo diverse disposizioni del Direttore di Gara, in tutti i turni di Prove libere cronometrate e Qualifiche, pena l’esclusione dalla manifestazione. Alla fine dell’ultima gara Supermoto di giornata verrà stilata la classifica sommando il punteggio delle due manche e seguiranno le premiazioni dei primi tre piloti.

Guardando ai singoli eventi, il primo classificato verrà premiato con 300 euro ed un treno di pneumatici Metzeler, il 2° riceverà 200 euro ed uno pneumatico posteriore, il 3° verrà premiato con 100 euro ed uno pneumatico anteriore. Gli pneumatici citati in quest’ordine saranno i premi che riceveranno anche i primi tre classificati della categoria SMF. Premi in denaro invece per la top 3 di campionato SMT: 1000 euro per il vincitore, 500 euro per il secondo, 300 per il terzo.

L’iscrizione è di 600 euro per entrambe le categorie, da effettuare entro e non oltre il 31/01/2024, quando chiuderanno ufficialmente le iscrizioni. La quota garantisce l’iscrizione a tutte e 6 le prove in calendario, con assistenza tecnica garantita e punto accoglienza dedicato. In caso di partecipazione ad una prova singola il costo è di 120 euro ed i piloti interessati dovranno effettuare l’iscrizione 15 giorni prima della prova.

Il regolamento completo

Trofeo Supermoto 2024, il calendario

1^ prova: 14/04/2024 – Circuito Internazionale d’Abruzzo, Ortona

2^ prova: 5/05/2024 – Pista South Milano, Ottobiano

3^ prova: 9/06/2024 – Kart Planet Piemonte, Busca

4^ prova: 14/07/2024 – Circuito Internazionale Viterbo

5^ prova: 14/09/2024 – Circuito di Pomposa-Autodromo

6^ prova: 15/09/2024 – Circuito di Pomposa-Kartodromo

Foto: Federmoto.it