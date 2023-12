Superbike: Dominique Aegerter si allena in moto tra le dune

Dominique Aegerter alla Dakar? No, per ora è da escludere però ha scelto proprio il deserto degli Emirati Arabi per allenarsi al caldo, più precisamente Dubai. Che l’off-road sia estremamente utile per la pista è risaputo ed il pilota del GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team deve lavorare sul potenziamento muscolare, in particolare a livello degli arti superiori. Quest’anno infatti ha avuto dei problemi di sindrome compartimentale poi una spalla gli ha fatto male per tanto tempo. Si è dovuto sottoporre a vari interventi chirurgici ed non è riuscito mai a dimostrare appieno il proprio talento. Solo nell’ultimo appuntamento stagionale a Jerez è riuscito a salire sul podio con il secondo nella Superpole Race e terzo in Gara 2. Sono stati i primi podi di un pilota svizzero nel Mondiale Superbike ed hanno una grande eco nella sua nazione, che stravede sempre più per lui.

Dominique Aegerter viene considerato un vero eroe in Svizzera, un paese che ha avuto anche altri piloti importanti. I primi che vengono in mente sono Thomas Luthi Campione del Mondo 125 nel 2005, Randy Krummenacher per anni protagonista nel Motomondiale e Campione del Mondo Supersport 2019, andando poi indietro nel tempo Rolf Biland eroe nei sidercar con ben sette titoli mondiali e tanti altri.

L’anno prossimo Dominique Aegerter punta in alto, come ha dichiarato in una recente intervista ad una testata giornalistica del suo paese. Anche per questo non trascura alcun dettaglio e quella che poteva sembrare una vacanza al caldo invece è occasione per allenarsi con impegno e la giusta intensità.

