Superbike, i team BMW presentati a Berlino: ufficiale la data

BMW è stanca di perdere e sta investendo per vincere nel Mondiale Superbike. In bacheca ha zero titoli nella categoria e vuole cambiare la storia. L’ingaggio di un top rider come Toprak Razgatlioglu e la creazione di un test team con la coppia di collaudatori Guintoli-Smith sono due delle principali mosse compiute per avere una svolta. Ma ci sono anche altri interventi mirati a raggiungere il successo. Nel 2024 dovremmo vedere una M 1000 RR più competitiva.

Superbike, quando BMW presenterà la squadra

In attesa di tornare in pista nel test a Jerez in programma nelle giornate del 24 e 25 gennaio, BMW ha ufficializzato la data di presentazione dei propri team Superbike. L’evento si terrà mercoledì 17 gennaio dalle ore 17:00 presso il BMW Motorrad Welt a Berlino. Oltre alla squadra ufficiale, che schiera Razgatlioglu e Michael van der Mark, ci sarà anche quella “satellite” con Garrett Gerloff e Scott Redding.

L’ingresso è libero e i piloti saranno a disposizione dei tifosi presenti per foto e autografi. La casa motociclistica bavarese annuncerà i suoi obiettivi per la nuova stagione e sicuramente uno di questi sarà tornare a vincere. L’ultimo successo in Superbike risale al 2013, quando Chaz Davies si impose in Gara 2 al Nurburgring (Germania). Un digiuno lunghissimo e che nei piani di BMW dovrà essere interrotto nel 2024. Da vedere che con Toprak in sella alla M 1000 RR sarà anche possibile puntare subito al titolo o se bisognerà rimandare la missione al 2025.

Foto: BMW Motorrad Motorsport