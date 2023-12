MotoGP, Dorna può essere venduta: l’ammissione di Carmelo Ezpeleta

La crescita esponenziale della F1 ha spinto la MotoGP a fare qualcosa in più per aumentare il suo pubblico. Per questo Dorna Sports ha deciso di introdurre le discusse sprint race al sabato pomeriggio e il rider fan show alla domenica mattina. Più azione in pista e anche più vicinanza dei piloti ai tifosi. Una formula che ha dato dei risultati nel 2023, nonostante non manchino delle critiche.

Carmelo Ezpeleta contento della crescita della MotoGP

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Carmelo Ezpeleta si è detto soddisfatto delle novità apportate nell’ultima stagione: “Abbiamo cambiato formula: funziona. Lo sport rimane al centro dello show. A livello sportivo siamo sulla strada giusta, su quello commerciale e di promozione ci saranno ancora molti cambiamenti nelle prossime stagioni. Bisogna adeguarsi ai tempi, cambiare fa bene“.

Il CEO di Dorna Sports si aspetta un 2024 ancora migliore, considerando anche la presenza di Marc Marquez in sella a una Desmosedici GP. Ed è anche contento delle concessioni introdotte per aiutare case come Yamaha e Honda, che faticano rispetto a una Ducati prima della classe e agli altri costruttori europei: “Ducati ha fatto tutto secondo il regolamento e lo ha fatto anche grazie alle concessioni date a suo tempo da Honda e Yamaha, quando altri marchi erano in difficoltà. La pandemia ha ribaltato la situazione, colpendo differentemente l’Europa dal Giappone, dove hanno avuto un blocco totale. Oggi in Ducati sono i più forti e non devono dimenticare che è successo anche grazie alla generosità dei giapponesi“.

Dorna Sports, vendita da non escludere

Ezpeleta è ottimista per il futuro della MotoGP, è sicuro che sia stata presa la giusta strada per avere più spettacolo e crescere anche a livello commerciale. I conti del bilancio godono di buona salute, con 422 milioni di euro di dividendi distribuiti ai soci della Dorna quest’anno. La società spagnola che gestisce il Motomondiale è detenuta al 39% dal fondo britannico Bridgepoint, al 38% da un fondo pubblico canadese Canada Pension Plan Investment Board e circa il 20% dai suoi lavoratori.

In merito ai rumors su una eventuale cessione futura, Ezpeleta si è così espresso: “Siamo pronti a continuare con gli stessi azionisti o a mollare, se vorranno. Tutto può accadere, in qualsiasi momento. Però non è ancora successo. Di sicuro, il prodotto piace“. C’è chi è interessato a prendere le redini del Motomondiale, però una vendita non sembra essere ancora vicina. Il manager spagnolo non esclude nessuno scenario.

Foto: MotoGP