Supersport, SMG Tecnic con Bussolotti e Miceli per il CIV 2024

L’anno venturo rappresenterà per l’SGM Tecnic Racing Team la stagione della svolta nel Campionato Italiano Velocità. Dopo aver investito alacremente nella crescita dei giovani talenti del motociclismo tricolore rispettivamente in Moto3 e PreMoto3 nel corso dell’ultimo sessennio, nel 2024 incentrerà gli sforzi nel progetto Supersport. Per questa seconda avventura con la Ducati Panigale V2 955, la compagine di Simone Scarpetti raddoppierà l’impegno con la ferma volontà di competere ai vertici della categoria.

Focus sulla Supersport per SGM Tecnic Racing Team

Presa dimestichezza con il nuovo mezzo, sulla base dell’esperienza maturata nel 2023 l’SGM Tecnic Racing Team è fiducioso di poter puntare in alto. Da qui anche l’interesse di voler schierare non più una come nella passata stagione, bensì due bicilindriche di Borgo Panigale. A maggior ragione con l’innesto in squadra di uno dei migliori piloti del CIV Supersport per esperienza e palmarès.

Colpo di mercato con Bussolotti

I propositi ambiziosi sono riaffermati dall’ingaggio di Marco Bussolotti. Ormai pilota consolidato, in questi anni il Campione 600 CIV 2022 si è attestato tra i big del CIV Supersport, cogliendo la bellezza di 13 vittorie e 27 podi e archiviando l’ultima stagione al quinto posto in campionato. Concluso il sodalizio triennale con Axon Seven Team, il due volte vice-Campione europeo Stock 600 ha voluto fortemente correre con una Ducati per iniziare un nuovo percorso in seguito ai lunghi trascorsi con Kawasaki e Yamaha.

Riconferma di Miceli

La line-up di piloti viene completata dalla riconferma di Biagio Miceli, uno dei giovanissimi del CIV Supersport (classe 2005). Dal 2023 parte integrante dei programmi SMG Tecnic Racing Team, ha completato la sua prima stagione in Supersport senza conquistare neanche un punticino. Forte dei riferimenti acquisiti e della presenza di un compagno di box del calibro di Bussolotti, l’ex CIV Moto3 punterà ad inserirsi definitivamente nella lotta per la zona punti e sorprendere ove possibile.