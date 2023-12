Supersport, Axon Seven Team si rinnova per il CIV 2024

Il 2024 sarà l’anno della svolta per l’Axon Seven Team nel CIV Supersport. Come anticipato sul finire dello scorso mese di novembre attraverso un post pubblicato sui personali canali social, la compagine diretta da Paolo Cannizzaro lascerà Marco Bussolotti al termine di un triennio ricco di successi. Una separazione (dolorosa) che nelle ultime settimane ha fatto parlare molto, ma legittimata dalla volontà di dare una ventata d’aria fresca al progetto, puntando sui giovani con una line-up di piloti in parte rinnovata.

Si separano le strade di Bussolotti e Axon Seven Team

Per anni considerato un pilota “nomade” del CIV Supersport, tanto da cambiare di continuo squadra e moto, dal 2021 a questa parte Marco Bussolotti aveva trovato nell’Axon Seven Team la dimensione ideale per dare continuità alle proprie prestazioni. I primi podi e vittorie, la gioia della conquista del titolo 600 CIV (l’ultimo con il precedente regolamento tecnico su base Stock) in mezzo alle più potenti Supersport Next Generation nel 2022, seguita dal quinto posto finale di questo 2023 in sella alla Yamaha R6 stavolta in configurazione NG.

L’Axon Seven Team si rinnova

Con il vice-campione europeo Superstock 600 2008-09 vicino ad intraprendere un nuovo percorso di carriera, verosimilmente ancora nel CIV Supersport, in queste ore l’Axon Seven Team ha ufficializzato l’ingaggio di Antonio Sorrentino (nella foto d’apertura). Passato in sol colpo dal Trofeo Italiano Amatori al Campionato Italiano Velocità, il giovane napoletano (classe 2003) avrà così l’opportunità di disputare la sua seconda stagione completa nella Supersport tricolore.

Sorrentino pronto per il CIV Supersport 2024

In questa categoria ha avuto modo di esordire in tre round 2022 con una struttura gestita in proprio, il 77 Racing Team, accordandosi successivamente con il team AltoGo per la stagione 2023. Autore finora di un quattordicesimo posto quale miglior risultato, Sorrentino punta ad avvicinare la top-10: “Il mio percorso nel CIV non è stato facile. All’inizio ho partecipato con un team formato semplicemente da me, mio padre e un meccanico. Avendo tuttavia migliorato i miei riferimenti quest’anno, per il 2024 mi aspetto di continuare a crescere – ha ammesso il diretto interessato – le prospettive sono ottime, l’Axon Seven Team mi è parso fin da subito una struttura ben organizzata con cui poter figurare. Non vedo l’ora di cominciare con i primi test”.

Valorizzazione dei giovani

Accanto a Sorrentino, l’Axon Seven Team affiderà una seconda moto a Shogo Kawasaki (classe 2002), di fatto andando a formare una delle coppie più “tenere” della griglia. Già loro portacolori nella scorsa stagione annoverando qualche piazzamento in zona punti, il giapponese ha trovato nell’Italia un’effettiva seconda casa. Dai (brevi) trascorsi nel Mondiale Supersport 300 prima e Supersport poi, l’originario di Chiba ha lasciato infatti la madrepatria per trasferirsi a tempo pieno nelle Marche malgrado la giovane età. L’anno venturo spenderà il suo quinto gettone di presenza nella serie tricolore rinnovando la lunga tradizione dei piloti All Japan nel CIV…