Luke Hedger nel 2024 alla prima stagione nel British Superbike

L’ultima conferma in ordine di tempo al via del British Superbike 2024 riguarda Luke Hedger. Dopo aver corso per tante stagioni nella Superstock 1000 britannica, finalmente ha trovato il compromesso giusto per esordire a tempo pieno nel BSB sotto le insegne del team CDH Racing. Con una Kawasaki Ninja ZX-10RR, moto già nelle sue corde avendoci corso nel Pirelli National Superstock 1000 Championship, cercherà di ben figurare nel più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta.

PRIMA STAGIONE COMPLETA NEL BRITISH SUPERBIKE

Luke Hedger accarezzò l’opportunità di correre nel BSB già nel 2018, disputando con PR Racing i round di Silverstone, Thruxton e Brands Hatch. In questi suoi trascorsi non andò oltre due diciottesimi posti quali migliori risultati, rilanciando le sue quotazioni successivamente con buoni campionati vissuti nella Stock 1000 britannica. Nel 2023, sotto le insegne del MAD Racing, ha concluso 10° in qualità di miglior pilota Kawasaki in classifica.

LE PAROLE DI LUKE HEDGER

“Sono molto felice di firmare con CDH Racing per la stagione 2024“, ha ammesso Luke Hedger. “Sarà il mio primo anno in Superbike e non vedo l’ora di iniziare. So che sarà difficile, ma sono pronto per questa vista e mi godrò ogni singolo istante di questa avventura“.

I PIANI CDH RACING PER IL BRITISH SUPERBIKE

Il team CDH Racing di Dean Hipwell in queste ultime stagioni ha fatto correre tanti piloti, raddoppiando l’impegno con due Kawasaki dal 2022. Attualmente ha confermato il solo Luke Hedger, ma non è esclusa la possibilità di estendere la partecipazione al BSB ad un secondo pilota.