Campionato Francese Superbike: tutte le curiosità

Le Ducati dominano e le Honda stentano. Succede ovunque tranne che in Francia. Nel Campionat De France Superbike le moto più competitive sono proprio le Honda con TECHER Alan Techer e Mike Di Meglio, rispettivamente primo e secondo in classifica generale su Honda gommate Michelin. Tra loro Kenny Foray su BMW. Le Ducati sono appena due su 44 moto presenti al campionato. La migliore è quella di Gregory Leblanc, tredicesimo in classifica e pure l’anno scorso non aveva brillato particolarmente.

Al Campionato Francese Superbike sono presenti le moto di tante case motociclistiche. La maggior parte delle moto sono giapponesi in particolare Honda e Yamaha ma c’è anche qualche Kawasaki ed una Suzuki. Assenti le Aprilia, ci sono le BMW, le due Ducati e perfino una MetisS.

MetisS nella storia

La MetisS non è una novità, anzi. Ha partecipato varie volte alle gare endurance nella categoria riservata ai prototipi: dotata di motore Suzuki. Nel primo appuntamento stagionale ha conquistato un ottimo settimo posto con Gabriel Pons che ha ha stabilito un nuovo record per un prototipo JBB ed il miglior risultato di tutti i tempi per una moto di questo tipo nel campionato francese. La MetiSs parteciperà ora alla 24H Motos 2024.

Monogomma? No, grazie. Nel Campionat De France Superbike pneumatici diversi

Michelin, Dunlop e Pirelli. Nel campionato francese superbike non c’è il monogomma ma sono presenti i vari marchi. I top team hanno puntato principalmente sulle gomme Michelin. La miglior moto gommata Pirelli in classifica generale dopo il primo appuntamento stagionale è la MetiSs guidata da Gabriel Pons.

Mike Di Meglio: nuova giovinezza nella gare di casa

Dopo oltre 200 Gran Premi nel Motomondiale, Mike Di Meglio è da tempo tra i protagonisti del Mondiale Endurance e nelle ultime stagioni gareggia anche Campionato Francese Superbike. L’anno scorso si è classificato secondo in campionato dietro a Kenny Foray.

