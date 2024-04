Superbike, Yamaha punge Alvaro Bautista: “È stato patetico”

Alvaro Bautista è stato protagonista di un avvio di stagione decisamente diverso rispetto a quello del 2023, quando era stato dominante, e non si sta più parlando del suo corpo leggero. Quest’anno in Superbike è stata introdotta la regola del peso minimo (80 chili) e lo spagnolo sta correndo con alcuni chili di zavorra sulla sua Panigale V4 R. Lui l’ha giudicata una regola ingiusta, però si sta adattando. Non può fare altro.

Superbike, Bautista in crescita

Non sembra essere stato l’extra-peso il problema principale finora, anche se Bautista ha spiegato che guidare è diventato un po’ più complicato. Infatti, ora c’è più inerzia e dunque sia frenare che girare è meno agevole rispetto al passato. Nei primi due test non stava bene fisicamente, quindi non ha potuto lavorare come avrebbe voluto. Ora è al 100% della forma e sta anche ritrovando il miglior feeling sulla sua Ducati.

Yamaha punge Alvaro

Una delle case che si sono spese maggiormente nel chiedere l’introduzione del peso minimo in SBK è la Yamaha, convita che Bautista fosse troppo avvantaggiato prima. Il team manager Paul Denning, intervistato da Motorsport-Total.com, ha così commentato la reazione di Bautista al cambiamento avvenuto nel regolamento: “È stato patetico quello che ha fatto. È un due volte campione del mondo Superbike. È comprensibile che abbia alcuni svantaggi, ma sono compensati dai vantaggi che ha in molti settori. Non capisco perché abbia fatto tanto rumore. Dovrebbe concentrarsi sul suo lavoro“.

Bulega “condiziona” Bautista?

Denning ha poi spiegato i motivi che secondo lui hanno reso Bautista non dominante in questo avvio di Mondiale 2024: “Alcuni team e piloti sono migliorati. Probabilmente ha perso un po’ di prestazione e fiducia a causa dell’infortunio. Bulega? Sta facendo un ottimo lavoro. Forse questo ha avuto un impatto sulla psiche di Alvaro. Comunque credo che sarà molto forte anche in questa stagione“. Il due volte iridato SBK è pronto a dare battaglia per confermarsi campione, i suoi problemi principali sembrano superati. A Barcellona è tornato brillante e la prossima settimana vedremo se si confermerà ad Assen.

Foto: Aruba Racing Ducati