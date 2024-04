Il Team Prodina si conferma ai vertici del panorama nazionale ed internazionale. Dopo aver vinto il titolo Italiano Supersport 300 del 2023 con Bruno Ieraci, la squadra laziale ha iniziato il CIV con i due successi di Kevin Sabatucci in sella alla Kawasaki del Prodina Junior Team MCR Squadra Corse. Nato dall’incontro tra Riccardo Drisaldi e Salvatore Giorlandino, il team ha cambiato tante cose. A parte la casa motociclistica che è sempre stata Kawasaki, la squadra si è costantemente rinnovata di anno in anno con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Ora il team ha già la mente rivolta alla nuova classe che dal 2025 sostituirà la Supersport 300. Intanto Bruno Ieraci, portacolori di Prodina, è stato l’unico italiano sul podio nel primo appuntamento stagionale del Mondiale Supersport 300 (leggi l’intervista).

“In questi anni abbiamo cambiato tanto – racconta a Corsedimoto Salvatore Giorlandino, direttore tecnico della squadra – Siamo partiti con Manuel Bastianelli che ha vinto il campionato italiano nel 2018, poi abbiamo rivinto il CIV con Thomas Brianti. Successivamente abbiamo sfiorato il titolo con Hugo De Cancellis e schierato tanti piloti sia a livello nazionale che Mondiale. Come squadra abbiamo fatto cambiamenti sostanziali in ogni ambito: lo staff tecnico non è più lo stesso ma ci siamo rinnovati parecchio anche a livello di sospensioni e tanto altro. I risultati però ci sono sempre stati”.

Mondiale WSSP300: subito un podio con Ieraci

“Questo campionato si è confermato estremamente equilibrato fin dal primo appuntamento stagionale, come del resto accadeva gli altri anni. Sia a livello di moto che di piloti sono tutti molto competiti. Il livello è altissimo quindi serve fortuna, astuzia, e capacità di gestire al meglio le varie situazioni”.

Ti piace la nuova entry class ’25 con moto piccole e medie?

“Noi stiamo organizzando il Kawasaki Ninja Trophy ZX-4RR quindi siamo già nell’ottima della nuova categoria. Ritengo che l’introduzione di questa nuova categoria sia una mossa intelligente perché si avvicina maggiormente alla Supersport NG quindi alle 600 ed alle 1000 rispetto all’attuale Supersport 300. Ora il salto tra un campionato e l’altro è notevole. Sono quindi molto favorevole a questa nuova classe”.

Prodina è un team con tante donne. Una pilota quando?

“Stiamo lavorando alla costituzione di uno Junior Team femminile per 2025 e partecipare dunque ad uno dei campionati riservati alle donne. Il progetto è in via di definizione ma stiamo cercando di realizzarlo”.

Giannini in Supersport: come sta andando?

“Sta prendendo sempre più confidenza la con la 600 dopo aver pareggiato negli ultimi anni sulle 1000. Il livello del Mondiale, con tante New Generation, è molto alto. Gabriele Giannini è giovane, veloce e sta imparando. A Barcellona in gara-2 girava già su tempi vicini alla top 10. Siamo fiduciosi o confidiamo possa fare notevoli progressi”.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon