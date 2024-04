Alessio Mattei, la nuova sfida: il Trofeo Aprilia RS660 con MMR

Il Team MMR schiererà ben tre punte nel prossimo Trofeo Aprilia RS660. L’ultimo annuncio è Alessio Mattei, ex Moto3 JuniorGP, fresco di firma e pronto quindi per una nuova ed interessante sfida. Il 17enne marchigiano, ufficializzato proprio ieri dalla squadra di Massimiliano Morlacchi, affiancherà i già annunciati Cristian D’Arliano e Nicola Schepis in sella alle bicilindriche di Noale. Il calendario del Trofeo Aprilia RS660 prevede una sfida prevalentemente sul suolo tricolore, ma non mancherà anche il round di metà giugno a Misano in concomitanza col Mondiale Superbike. Un anno ricco di novità, coi primi obiettivi di ‘ambientarsi’ e poi crescere costantemente.

Alessio Mattei, una nuova sfida per te: il debutto nel Trofeo Aprilia RS660.

La prima idea era di rifare la Moto3 nel JuniorGP, purtroppo per problemi di budget non c’è stata questa possibilità. Ci siamo quindi guardati attorno, alcune persone che conosciamo ci hanno parlato bene del Trofeo Aprilia 660 e ci è sembrato un campionato molto interessante, di alto livello. La moto sarà diversa, più grande e più pesante rispetto a quello a cui ero abituato, ma penso mi abituerò subito e ho già fatto qualche allenamento con una Yamaha R6. Secondo me sarà un campionato molto divertente.

Quand’è arrivato l’accordo col Team MMR?

Abbiamo conosciuto Massimiliano Morlacchi l’anno scorso a Estoril, per la prima gara del JuniorGP. Sapevamo del suo doppio impegno tra Europeo Moto2 e Trofeo Aprilia RS660, i contatti per cercare un accordo però ci sono stati solo di recente. Alla fine abbiamo firmato più o meno una settimana fa.

Cominci tra un mese e mezzo, come ti stai preparando? Farete qualche test?

L’allenamento è sempre lo stesso, ho solo intensificato un po’ di più la palestra ma in sostanza è tutto uguale. Col team andremo poi a fare un paio di test per prepararci alla nuova stagione.

È un anno d’esordio nel Trofeo Aprilia RS660, quali sono gli obiettivi?

Non avendo mai provato la moto è difficile fare un pronostico. Mi sto allenando per cercare di crescere costantemente e di arrivare il più avanti possibile, ho le carte in regola per divertirmi e per arrivare a lottare per delle buone posizioni.

Trofeo Aprilia RS660, il calendario 2024

1° round: 25-26 maggio, Autodromo Vallelunga

2° round: 15-16 giugno, Misano World Circuit (da confermare)

3° round: 22-23 giugno, Mugello Circuit

4° round: 3-4 agosto, Misano World Circuit

5° round: 31 agosto/1 settembre, Mugello Circuit

6° round: 28-29 settembre, Autodromo Imola

Foto: Social-Alessio Mattei