Moto2, Ayumu Sasaki non disputerà il GP ad Austin

La griglia Moto2 avrà un pilota in meno ad Austin. Ayumu Sasaki, recentemente finito sotto i ferri per sindrome compartimentale ad entrambe le braccia, dovrà rinunciare all’appuntamento dei prossimi giorni in Texas. Il rookie Yamaha VR46 Master Camp non è ancora del tutto a posto, non è arrivata quindi l’idoneità per disputare il terzo evento Moto2 della stagione 2024. La squadra quindi al momento sarà al COTA con il solo Jeremy Alcoba come pilota ufficiale, da vedere se schiererà anche un secondo pilota in sostituzione del giapponese oppure no.

MotoGP GP Austin, tutti gli orari TV e streaming

La nota del team Moto2

“Il nostro Crazy Boy ci mancherà questo weekend. Ayumu Sasaki è stato dichiarato non idoneo per gareggiare dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico ad entrambe le braccia per sindrome compartimentale. Aspettiamo che si senta meglio, non vediamo l’ora di riaverlo con noi a Jerez!” Così Yamaha VR46 Master Camp ha spiegato la situazione del suo debuttante. Si può dire che l’esordio Moto2 di Sasaki è tutt’altro che memorabile finora. Due gare e due zeri per ritiri, più la problematica fisica sempre più comuni tra i piloti del Motomondiale.

Foto: Yamaha VR46 Master Camp