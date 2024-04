MotoGP, appuntamento ad Austin: gli orari del GP delle Americhe

Il Motomondiale riaccende i motori dopo una pausa più lunga del previsto per la cancellazione dell’appuntamento in Argentina. Ora tocca al Circuit of the Americas di Austin, chiamato ad ospitare il terzo GP della stagione 2024. Jorge Martin ci arriva da capoclassifica MotoGP, Aron Canet e Fantic si godono la vetta Moto2, in Moto3 infine comanda Daniel Holgado. Valori confermati anche in questo particolare tracciato di Austin o ci saranno sorprese? Occhio al fuso orario, per l’Italia i turni scattano di pomeriggio per poi continuare alla sera. La diretta integrale sarà garantita da Sky Sport MotoGP, in streaming su NowTV e SkyGo, ma anche TV8 trasmetterà in diretta sia qualifiche e Sprint del sabato che le gare della domenica.

GP Austin, il programma Sky Sport

Venerdì 12 aprile

16:00-16:35 Moto3 Prove Libere

16:50-17:30 Moto2 Prove Libere

17:45-18:30 MotoGP Prove Libere 1

20:15-20:50 Moto3 Prove 1

21:05-21:45 Moto2 Prove 1

22:00-23:00 MotoGP Prove

Sabato 13 aprile

15:40-16:10 Moto3 Prove 2

16:25-16:55 Moto2 Prove 2

17:10-17:40 MotoGP Prove Libere 2

17:50-18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

19:50-20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

20:45-21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

22:00 MotoGP Sprint – 10 giri

Domenica 14 aprile

16:40-16:50 MotoGP Warm Up

18:00 Moto3 Gara – 14 giri

19:15 Moto2 Gara – 16 giri

21:00 MotoGP Gara – 20 giri

La programmazione TV8

Sabato 13 aprile (diretta)

Domenica 14 aprile (diretta)

Foto: Michelin Motorsport