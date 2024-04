Addio Pat Hennen, la prima stella americana nel Mondiale 500

Si è spento a 71 anni Pat Hennen, precursore dell’era a stelle strisce nel Mondiale 500. Nato a Phoenix nel 1953, iniziò la carriera nelle gare amatoriali di dirt track. Nel 1971 debuttò nelle gare di velocità a Laguna Seca con una Suzuki 250. Fu l’inizio di una brillante carriera che lo portò a gareggiare nell’AMA, al Motomondiale 500 tra il 1976 ed il 1978 ed al Tourist Trophy.

Pat Hennen è stato il primo pilota statunitense a vincere una gara della 500. Avvenne il primo agosto 1976 ad Imatra, in Finlandia. Quell’anno salì sul podio anche ad Assen, in Olanda, ed al Nurburgring in Germania. Terminò il Mondiale al terzo posto in classifica generale. L’anno successivo venne ingaggiato dal team campione del mondo in carica ed andò ancora meglio salendo sul podio cinque volte e vincendo a Silverstone. Anche nel 1977 terminò la stagione al terzo posto nel Mondiale 500 e partecipò anche al Senior TT nell’ambito del Tourist Trophy classificandosi quinto.

Nel 1978 Pat Hennen era il favorito per la vittoria del campionato assieme al debuttante Kenny Roberts. Nelle prime gare era andato molto bene con una vittoria e tre secondi posti in cinque gare. In una pausa del campionato decise di partecipare ancora al Senior TT e stabilì un giro record in 19 minuti e 53 secondi a oltre 180 km/h di media. Divenne il primo pilota a percorrere un giro in meno di venti minuti. All’ultimo girò però venne colpito in volto da un volatile. Fu un incidente terribile. Il pilota americano venne trasportato in ospedale in coma. Sopravvisse ma decise di ritirarsi dalle competizioni.