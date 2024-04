Il primo weekend di CIV Supersport non era iniziato alla grande per Andrea Mantovani. Piano piano però è andata sempre meglio, fino ad essere uno degli agguerriti protagonisti: il 3° posto di Gara 1 ed il trionfo di Gara 2 l’hanno proiettato al comando della classifica generale di categoria, una “prima volta” emozionante per il ferrarese del team Mesaroli, conscio del lavoro da fare per arrivare ad essere davvero a posto. Peccato però che le corse siano state segnate anche da grossi problemi di gomme…

Andrea Mantovani, raccontaci il round CIV Supersport a Misano.

Abbiamo fatto un bel weekend. Sicuramente è stato tosto, in salita: in Qualifica 1 ero 11°, ma in Qualifica 2 ci abbiamo messo una pezza e nelle gare sono riuscito ad esprimere il meglio di me stesso. Purtroppo subiamo tanto i sorpassi in rettilineo, non abbiamo un motore abbastanza veloce, ma la cosa positiva è che siamo riusciti veramente a guidare in maniera magistrale, cercando di sfruttare al 100% il mio ‘pompone rosso’. Il team è stato bravissimo, i ragazzi ci mettono anima e corpo, non abbiamo mai mollato ma sempre lottato come dei leoni per tutto il weekend. Sappiamo anche dove dobbiamo ancora lavorare, ma siamo carichi.

Tra Gara 1 e Gara 2 hai fatto però una modifica, giusto?

Ho fatto una modifica al posteriore che alla mattina nel warm up sembrava migliorativa. Abbiamo però fatto pochi giri per il brutto incidente ed il ragazzo portato via in elicottero [Giacomo Mora, ndr]. Nel pomeriggio invece, in condizioni diverse, non è stato così. Purtroppo ho deciso io, l’ho approvata, ma alla fine guidavo meglio la moto di Gara 1, la sensazione era diversa. L’unica cosa è che ho avuto un po’ paura quando mi hanno fatto vedere la gomma a fine gara…

È stato l’argomento del weekend CIV, visto l’esordio del nuovo monogomma. Ci spieghi il tuo caso?

I problemi di gomme li avevamo segnalati già durante i test a Misano, in cui aveva fatto un po’ più caldino. Io sono arrivato veramente al limite, non so se sarei riuscito a finire un altro giro in più di gara. Avevo la gomma a pezzi, con buchi anche abbastanza profondi. Non è il massimo per il discorso della sicurezza, se non lo sei è una cosa grave. Lì davanti so che eravamo tutti messi uguale, una cosa incredibile. Bisogna che si risolva immediatamente, così non è fattibile ma è davvero pericoloso.

Forse è anche per quello che la modifica non ha funzionato?

Non so dire, non so da quando la gomma ha cominciato ad essere messa male. La mia sensazione da metà gara in poi però era che la modifica che avevo fatto non era quella giusta. Nel finale però si sentiva proprio che qualcosa non andava… Eravamo tutti messi malissimo.

Sei leader del CIV Supersport. Te l’aspettavi?

È la prima volta nella mia vita che ci sono, bellissimo! Sapevo di poter fare bene, però con le difficoltà che abbiamo avuto diciamo che le aspettative erano un po’ più basse. Invece abbiamo finito il weekend con quello che sognavo! Mi rode un po’ solo per Gara 1 con tutti i sorpassi presi sul rettilineo, accusavamo circa 10 km/h sul dritto, anche se ci abbiamo messo comunque una pezza tra guida e ciclistica. Adesso col team Mesaroli ci lavoreremo, siamo tutti carichi. Peccato però che Vallelunga sarà sovrapposto al round MotoE di Jerez…

Un’assenza importante. Quanti problemi coi calendari…

Se hai l’occasione mondiale la prendi, senza nulla togliere al Campionato Italiano che per me è bellissimo. Ma abbiamo tanto insistito per evitare le concomitanze, si continua a ripetere che è importante che i calendari non siano sovrapposti per fare le cose fatte bene, e invece non è così. Mi dispiace tanto, è un bel colpo basso per me, ma sono fiducioso lo stesso, ci saranno tante altre gare e pensiamo ad una alla volta.