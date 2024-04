Superbike, Tito Rabat: pole e podio nell’ESBK aspettando Assen

Il Mondiale Superbike tornerà in azione nel weekend 19-21 aprile ad Assen e nel frattempo i piloti allenano per farsi trovare pronti. Esteve “Tito” Rabat si tiene allenato gareggiando. Infatti, nell’ultimo weekend ha preso parte alla prima tappa del calendario dell’ESBK, il campionato Superbike spagnolo, nel quale è stato campione nel 2022.

ESBK, i risultati di Rabat a Jerez

Il 34enne catalano ha corso a Jerez con una Honda ed è stato competitivo. Sabato ha conquistato la pole position e poi ha concluso Gara 1 Superbike (interrotta per bandiera rossa e poi ripartita con 5 giri da percorrere) al quarto posto, a 1″771 dal vincitore Borja Gomez del team Honda Laglisse. Domenica in Gara 2, vinta ancora dallo stesso pilota, è salito sul terzo gradino del podio. Il ritardo dalla vetta è stato di 9″333, ma si è comunque tenuto dietro il campione in carica Ivo Lopes del team BMW EasyRace. In classifica generale è quarto con 29 punti totali.

Per Rabat un buon modo di tenersi in forma prima di tornare a vestire i colori del team Kawasaki Puccetti Racing ad Assen. Nell’ultimo round a Barcellona ha conquistato il primo punto del 2024 e spera di fare meglio al TT Circuit. La squadra di Manuel Puccetti quest’anno dispone di una Ninja ZX-10RR Factory e punta a migliorare sensibilmente i risultati rispetto al deludente 2023.

