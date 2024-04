Moto3, Xabi Zurutuza: l’anno di debutto mondiale inizia ad Austin

La griglia Moto3 sarà al completo nel prossimo GP delle Americhe. Si unisce al gruppo anche Xabi Zurutuza, il giovane debuttante basco schierato da Red Bull KTM Ajo in questa stagione 2024. Un esordio mondiale un po’ tardivo a causa dei limiti d’età, visto che ha compiuto 18 anni solamente il 7 aprile. Oltre a questo non rientrava nella top 3 della Moto3 JuniorGP 2023, situazione che gli avrebbe permesso di debuttare fin dal Qatar. Dopo due GP con Vicente Perez, la squadra di Aki Ajo trova il suo giovane esordiente in occasione della trasferta in Texas.

MotoGP Austin, tutti gli orari del GP delle Americhe

Verso il debutto Moto3

“Non vedo l’ora”. Xabi Zurutuza chiaramente non sta nella pelle, è il momento di iniziare a fare sul serio nel Mondiale Moto3. “L’attesa in questi due Gran Premi è stata abbastanza lunga” ha continuato il neo 18enne basco. “Ora posso finalmente realizzare il mio debutto con la squadra.” Il suo punto di partenza sarà un tracciato non semplice, ovvero il Circuit of the Americas di Austin, in Texas. “Sarà una pista nuova e difficile per me, anche se ci abbiamo lavorato un po’ per conoscerla prima di arrivare. Cercheremo di adattarci nel miglior modo possibile e di iniziare bene la stagione.”

Foto: Red Bull KTM Ajo