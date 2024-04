Sylvain Guintoli “Con BMW punto alla terza 24h di Le Mans”

Tra dieci giorni esatti prenderà il via la 24 Heures Motos, appuntamento inaugurale del Mondiale Endurance 2024. Tra i motivi d’interesse per seguire la 47^ edizione della classicissima della Sarthe, spicca l’atteso debutto di Sylvain Guintoli con lo squadrone ufficiale BMW Motorrad World Endurance Team. Già tester del progetto Mondiale Superbike, affiancherà i riconfermati Markus Reiterberger ed Ilya Mikhalchik sulla M 1000 RR #37, mettendo tutta la sua esperienza al servizio della casa di Monaco di Baviera anche nel contesto del FIM EWC. Laureatosi Campione del Mondo di specialità nel 2021 con Yoshimura SERT Suzuki, il motociclista francese ha la chiara intenzione di portare la compagine di Werner Daemen al massimo risultato.

Guintoli verso l’esordio nell’EWC con BMW Motorrad World Endurance Team

“Abbiamo svolto un bel po’ di test, l’aver incontrato differenti condizioni climatiche e di asfalto ci ha permesso di sperimentare ipotetiche situazioni di gara. Nel complesso un approccio positivo. C’è ancora molto da fare sul fronte dello sviluppo. La M 1000 RR possiede un ottimo potenziale, il motore è molto potente e stiamo lavorando sodo per renderla a misura di pilota in vista di Le Mans” ha dichiarato il Campione del Mondo Superbike 2014 al sito fimewc.com.

Sylvain Guintoli alla guida della BMW M 1000 RR #37 nei Pre-Tést della 24 Heures Motos

Il passaggio da Suzuki a BMW

“Ci vuole del tempo prima di assimilare e far diventare automatici certi meccanismi. Naturalmente ogni moto ha i suoi punti di forza e le sue debolezze. Per prima cosa si deve trovare un buon feeling, capirne il comportamento e imparare a guidarle in modo diverso. Senza dimenticare il funzionamento delle gomme, in questo caso diverse (da Bridgestone a Dunlop; ndr). In sostanza, bisogna adattarsi il più velocemente possibile”.

Doppio impegno

“Con il test team del Mondiale Superbike si lavora alacremente per dare ai piloti titolari un pacchetto vincente e devo dire che siamo già riusciti a raccogliere i primi frutti. Ci sono molti parallelismi e somiglianze con il Mondiale Endurance, ma con un regolamento diverso le moto devono essere adattate a determinate specifiche per le gare di durata. Reputo assai interessante questo doppio impegno. Sono contento di poter continuare a gareggiare e mantenere il mio lato competitivo, con BMW vogliamo portare a casa vittorie e titoli EWC”.

Guintoli a caccia del terzo trionfo alla 24 Heures Motos

“A Le Mans ho già vinto due volte (2021, 2022; ndr) e l’idea sarebbe di aggiungerne una terza. Con la squadra sappiamo che sarà difficile, ma è il nostro obiettivo. Finora, nella decennale storia della corsa, nessun costruttore europeo è mai salito sul gradino più alto. Sarebbe fantastico se a riuscirci fossimo proprio noi con la BMW. Mi sono trovato subito a mio agio con i miei nuovi compagni di equipaggio, entrambi vantano una grande conoscenza della moto e sanno perfettamente come portarla al limite. Siamo forti e possiamo lottare per la vittoria per tutta la stagione”.