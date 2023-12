Con Guintoli per BMW Motorrad è assalto al Mondiale Endurance

Alla quinta stagione di presenza con lo squadrone ufficiale BMW Motorrad World Endurance Team, la casa dell’Elica non può mancare il bersaglio. Ancor più se, nella line-up di piloti che si alterneranno in sella alla M 1000 RR #37, ci sarà un Campione del Mondo del calibro di Sylvain Guintoli. Dopo esser stato annunciato in qualità di tester del progetto WorldSBK, l’iridato Superbike 2014 è stato ufficializzato parte dell’equipaggio titolare BMW Motorrad EWC dove affiancherà i riconfermati Markus Reiterberger ed Ilya Mikhalchik. Per Monaco di Baviera una dichiarazione d’intenti dei proprio propositi ambiziosi per il FIM EWC 2024…

ALL’ASSALTO DEL MONDIALE ENDURANCE 2024

A partire dal Bol d’Or 2019, BMW Motorrad ha deciso di schierarsi in forma diretta nel Mondiale Endurance con una filosofia simile a quella del World Superbike. Gestione tecnica in proprio, il tutto affidato ad una struttura esterna (MRP di Werner Daemen) che si occupa di tutti gli aspetti operativi ed organizzativi. Tutto sommato i risultati sono arrivati: due vittorie (6 ore di Most 2021, 24 ore di Spa 2022), il secondo ed il terzo posto in campionato rispettivamente nel 2021 e 2023. Praticamente manca soltanto il titolo iridato.

I PUNTI DI FORZA DEL BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM

Per raggiungere questo traguardo vi è la necessità di massimizzare i punti di forza, per quanto già quest’anno la M 1000 RR #37 si è distinta in positivo. Il terzo posto in campionato va persino stretto, considerando che BMW Motorrad EWC ha concluso ad 1 punticino dai vice-Campioni di Yoshimura SERT Suzuki, 21 dai Campioni del Mondo di YART Yamaha. Inoltre la M 1000 RR #37 ha concluso sul podio in tutte e tre le 24 ore (Le Mans, Spa, Bol d’Or) previste dal calendario, centrando inoltre un’insperata Top-5 alla 8 ore di Suzuka, portando gli pneumatici Dunlop nelle posizioni che contano in un feudo Bridgestone.

L’IMPORTANZA DI SYLVAIN GUINTOLI

Sylvain Guintoli metterà la sua esperienza al servizio della compagine di Werner Daemen, sostituendo Jeremy Guarnoni passato al team KM99 Yamaha. Con Yoshimura SERT si è laureato Campione del Mondo Endurance nel 2021, vincendo due Bol d’Or (2021, 2023) ed altrettante 24 ore di Le Mans (2021, 2022). Un palmares di tutto rispetto che gioverà ad una squadra che, adesso, ha tutto per puntare al massimo risultato finale…