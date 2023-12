Verso il British Superbike 2024: Bridewell prova la Honda

Trascorsi pochi giorni dall’annuncio del suo clamoroso passaggio in Honda Racing UK, il Campione British Superbike 2023 Tommy Bridewell ha già avuto modo di salire in sella alla CBR 1000RR-R. Per quanto ancora in configurazione 2023, TB46 all’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão ha avuto modo di effettuare questo shakedown accompagnato dalla sua nuova squadra al gran completo.

PRIMO TEST CON LA HONDA DEL BRITISH SUPERBIKE

Ad accompagnarlo in questa sua prima presa di contatto con la sua nuova realtà erano presenti il team manager Havier Beltran oltre che Chris Pike, capo-tecnico che lo seguirà per tutto l’arco della stagione 2024. Per Bridewell questa uscita in quel di Portimão è tornata utile per ambientarsi al team Honda Racing UK e scoprire un po’ le peculiarità e carattere della Fireblade, aspettando la CBR 1000RR-R SP 2024 a disposizione soltanto per i primi test dell’anno nuovo.

RITORNO IN HONDA NEL BRITISH SUPERBIKE

Campione 2023 con BeerMonster PBM Ducati, in carriera Tommy Bridewell ha corso praticamente con tutte le moto nel BSB. Con la stessa Honda, seppur da privato, ha militato al team Quay Garage Racing e, 10 anni or sono, al team Bathams Honda, affiancando Michael Rutter.

LE PRIME IMPRESSIONI DI TB46

“Sono rimasto piacevolmente sorpreso da cosa siamo riusciti a tirar fuori, per quanto non abbiamo forzato al limite“, ha ammesso Tommy Bridewell. “Come prima impressione non può che esser positiva. Questa moto ha davvero un grosso potenziale. Si dovesse correre oggi saremmo già da podio, al 100 %. Peccato soltanto per il meteo, ma nella mattinata sulla pioggia non siamo andati male ed è sempre importante percorrere qualche giro su pista bagnata per farsi un’idea di come si comporta la moto in queste condizioni“.