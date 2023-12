MotoGP, il rimpianto di Jack Miller: “Difficile da accettare”

Jack Miller ha chiuso la sua prima stagione MotoGP in sella alla KTM e i risultati non sono stati molto incoraggianti. La RC16 non ha ancora il potenziale vincente della sua ex Ducati Desmosedici, ma il pilota australiano si aspettava qualcosa in più del singolo podio ottenuto a Jerez. Nel suo blog personale ammette che non è stato uno dei migliori anni della sua carriera e nel 2024 bisognerà rimboccarsi le maniche per tenersi stretto il posto nel team factory.

‘JackAss’ non si arrende

Resta ancora viva la delusione vissuta nell’ultima gara della stagione a Valencia, dove è caduto mentre era in testa alla gara. Uno di quegli incidenti “difficile da accettare” e che gli ha provocato “uno di quei piccoli gridi, di quelli che ti sfuggono senza rendertene conto“. Jack Miller avverte di essere ancora in una fase di crescita personale, anche dopo un decennio di militanza in classe MotoGP. “Ogni anno che passa sto migliorando sempre di più… Se si guardano i risultati sulla carta, quest’anno è probabilmente il peggiore degli ultimi tempi, ma abbiamo avuto molti cambiamenti e molte difficoltà in questa stagione. Abbiamo superato molte difficoltà“.

Peggio di così nella stagione 2018, il suo primo anno con la Ducati del team Pramac, quando ha concluso l’anno 13esimo e senza podi. La Casa di Mattighofen non era evidentemente ancora pronta per puntare al titolo MotoGP, anche se è in forte ascesa e presto sarà costantemente presente nella lotta al vertice. Sin dall’esordio nel Mondiale, ‘JackAss’ deve ritagliarsi un posto con grandi sforzi e finora è sempre riuscito a riconfermarsi. “Dodici mesi fa la gente mi diceva che sarei rimasto senza lavoro, ed eccoci qui, all’ultima gara, sono caduto mentre ero al comando… Penso che possiamo essere orgogliosi dell’anno trascorso“.

Nel 2024 si ritroverà a fare i conti, ancora una volta, con l’ex Ducati che domina in lungo e in largo il campionato. “Siamo l’unico costruttore che lotta costantemente con loro. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo fatto un passo avanti e speriamo di riuscire a colmare questo divario all’inizio del prossimo anno. Avremo un inverno impegnativo – ha concluso Jack Miller – e andremo avanti per il prossimo anno“.

