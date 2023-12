Tutti invitati ai Campioni in Festa: la Ducati celebra l’anno magico

Venerdi 15 dicembre alla Unipol Arena di Bologna la Ducati festeggia i campioni protagonisti di una magica stagione. Sarà un grande show aperto a tutti: ecco il link dove scaricare il biglietto d’ingresso, gratuito. Lo spettacolo comincerà alle 20: sarà un’occasione magica per acclamare i piloti della Rossa che hanno conquistato i Mondiali nelle rispettive categorie: Pecco Bagnaia (MotoGP), Alvaro Bautista (Superbike) e Nicolò Bulega (Supersport). Ma non mancheranno molti altri beniamini del pubblico, a coronamento di una stagione senza precedenti per l’azienda bolognese.

Ecco chi ci sarà

Sul palco salirà al gran completo il podio della stagione MotoGP 2023, monopolizzato da Ducati con il due volte Campione del Mondo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Lenovo Team) sul gradino più alto, affiancato da Jorge Martín (Pramac Racing Team) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team). Saranno presenti anche i Campioni del Mondo nei principali campionati riservati alle derivate di serie: Álvaro Bautista che ha difeso il titolo WorldSBK e Nicolò Bulega che ha ottenuto il suo primo alloro in WorldSSP. Non mancheranno sul palco anche i volti del “dietro le quinte” Ducati Corse che gli appassionati hanno imparato a conoscere nelle dirette dai box: Luigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi e Serafino Foti.

Un grande show

La scelta di una location come l’Unipol Arena ha reso naturale la costruzione di un programma che combina sport e musica. Lo spettacolo sul palco sarà animato da Power100: una selezione di 100 musicisti provenienti dalla Community internazionale di Rockin’1000 – che oggi conta oltre 75.000 iscritti e si esibisce negli stadi in tutto il mondo – con un repertorio di brani iconici rock. Al termine del momento dedicato ai propri eroi il pubblico potrà poi divertirsi e ballare grazie al DJ set di un ospite internazionale d’eccezione come Martin Solveig, il cui show sarà anticipato dalla live performance di Nicola Zucchi, disc jockey e producer originario dell’Emilia-Romagna protagonista di tante serate nei locali italiani.

Apertura dei cancelli

L’apertura dei cancelli è prevista alle 20.00, lo spettacolo con i piloti sul palco si concluderà intorno alle 22.30 per lasciare spazio ai DJ set fino a circa 00.30.