Honda, che colpo: preso Bridewell per il British Superbike

Il Campione British Superbike in carica che lascia PBM Ducati per accasarsi in Honda Racing UK. Questa la scelta di Tommy Bridewell, in trionfo quest’anno nel più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta, il quale ha deciso a sorpresa di sposare l’ambizioso progetto Honda. TB46, che nel BSB ha praticamente corso con tutte le moto, sarà così chiamato a condurre la casa dell’ala dorata ad un titolo che manca ormai da 10 anni, nello specifico dal trionfo di Alex Lowes del 2013.

CLAMOROSO CAMBIO DI CASACCA NEL BRITISH SUPERBIKE

Spesso nel BSB si sono visti tanti campioni in carica migrare verso lidi internazionali (lo stesso Lowes, ma anche Josh Brookes, Leon Haslam, Scott Redding, più recentemente Bradley Ray), ma quasi mai lasciare la squadra con la quale si sono assicurati il titolo verso altre squadre concorrenti. Di fatto l’unico precedente risale al 2002 quando John Reynolds, in trionfo nella stagione precedente con Reve Red Bull Ducati, sposò la causa Crescent Suzuki anche per via della apertura alle 1000cc nel campionato, classificandosi sesto con l’allora acerba GSX-R 1000.

SFIDA HONDA PER BRIDEWELL NELLA SUPERBIKE BRITANNICA

Tutt’altra storia per Tommy Bridewell. Se pur sempre ha lasciato la squadra che ha monopolizzato la scena nel 2023, correrà con Honda Racing UK che punta senza mezzi termini al titolo con la nuova CBR 1000RR-R Fireblade SP. Un passaggio inatteso, tanto che la compagine di Havier Beltran amplierà la propria rosa di piloti portando a tre il numero di CBR al via con Bridewell che affiancherà i già annunciati Andrew Irwin e Dean Harrison.

LE PAROLE DI TB46

“Sono così entusiasta di correre per un marchio così prestigioso: credo che per ogni pilota sia il sogno correre per la Honda, a maggior ragione con il numero 1 sul cupolino“, ha ammesso Tommy Bridewell. “Il momento era quello giusto: ho raggiunto il mio obiettivo rappresentato dalla conquista del titolo, pertanto sono pienamente motivato a difenderlo. Proprio per questa ragione ho deciso di firmare per Honda, qualcosa che ho sempre desiderato. Sento che questa sia la squadra migliore per raggiungere questo scopo. Inoltre ho sempre preso tutte le mie decisioni seguendo il mio istinto, proprio come in questa circostanza“.