Formula 1: Imola chiama per ripartire alla grande nel 2024

Le immagini le ricordiamo tutti, quelle di Imola come Faenza e tanti altri comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione, nel maggio scorso. Il weekend che doveva essere una festa ad Imola si è trasformato nel dramma per tantissime famiglie. Il GP di Imola è stato annullato, suscitando una scia di tristi ricordi in milioni di appassionati. Sentimenti non paragonabili alla sofferenza della gente del luogo, senza contare che anche il circuito stesso ha subito danni dovuti all’alluvione. Ora però, la Regione prova a ripartire a ritmo spedito e con esso vuole farlo anche la città di Imola. Il 4 dicembre, infatti, partirà la vendita della prima tranche dei biglietti per l’evento del GP di Formula 1 2024.

Una scelta obbligata

La Formula 1 era pronta al suo sesto round della stagione, con i camion delle squadre o già arrivati nella città emiliana. Nella notte e nel giorno del 18 maggio è venuta giù tutta l’acqua che non cadeva da troppo tempo. Il fiume Santerno esonda per l’abbondanti piogge e si riversa sulle strade e quindi va a finire anche nel paddock del circuito. Le condizioni appaiono subito tragiche, ma non solo per l’evento motoristico ma per tutta la cittadinanza. Liberty Media e tutti i membri della Formula 1 si accordano sin da subito, nell’annullare l’evento già dal giovedì. La cosa migliore da fare, anche perché il servizio d’ordine deve garantire ben altri servizi.

Il Circuito Enzo e Dino Ferrari che era pronto ad accogliere quasi 120mila persone per la grande festa, si ritrova sotto forma di film horror. Le nubi e l’acqua fanno da padrone sull’autodromo e la tristezza incombe su tutta la pista. Il luna park e tutte le attività di contorno allestite nei pressi della pista viengono smontate, nel silenzio degli addetti ai lavori. Tutti capiscono che l’autodromo ha subito un danno economico importante, uno di quelli che cancella anni di lavoro e di programmazione necessari per lo svolgimento di un evento di tale portata. La cancellazione dal calendario porta ad un accordo tra le parti, ovvero che il GP verrà recuperato, l’anno dopo la scadenza del contratto che vuole il passaggio della Formula 1 ad Imola. Inoltre, i possessori dei biglietti verranno risarciti per il mancato svolgimento delle attività in pista.

L’aiuto di tutti per far tornare il sereno sopra Imola

Il passato è il passato o, meglio, bisogna imparare da ciò perché ciò non accada più. Il futuro invece, è adesso e a dircelo sono stati gli organizzatori dell’evento per il passaggio della Formula 1 sul circuito imolese. Il 4 dicembre verrà aperta la vendita dei biglietti di alcuni settori del circuito, per l’evento che si svolgerà tra il 17 e il 19 maggio 2024. Ora ci vuole una risposta da parte degli appassionati, per far ritornare Imola quel grande evento motoristico che è sempre stata. Una spinta che dovrà esserci sin da subito, per aiutare tutti gli organizzatori a credere in un grande evento di sport.

Aiutare da subito anche tutte quelle attività extrapista, che fanno in quel fine settimana il maggiore fatturato dell’anno. Qui parliamo degli alberghi, dei bar, dei ristoranti e di tutte quelle attività che hanno come scopo il turismo e l’accoglienza. Anche loro hanno subito una forte perdita, perché oltre a quella economica dovuta alla perdita dell’incasso, si aggiungongono anche danni alle proprie strutture. Quindi essere ad Imola il prossimo anno, servirà a far capire come questo mondo, quello del motorsport, è sempre solidale e pronto a far tornare il sorriso a chi forse ancora oggi non lo riesce a trovare.

Un bel regalo di Natale

Il sito dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari ha messo in bella mostra l’apertura della vendita dei biglietti. Quindi se siete indecisi sul cosa regalare per Natale, provate a darci uno sguardo perché cosi magari questa festività sarà ancora più rossa. I biglietti per l’evento di Formula 1 del 2024, ovviamente non ci saranno solo quel giorno e con soli pochi biglietti. La biglietteria a mano a mano aprirà tutti i settori e tutti potranno avere il proprio posto per partecipare alla festa di Imola. Una festa, perché questo dovrà essere il GP di Imola del 2024, una festa che sarà quasi sicuramente rossa e che farà capire che Imola come tutta l’Emilia-Romagna può subire un colpo, ma è poi sempre pronta a tornare grande grazie al cuore dei suoi abitanti.

FOTO: social Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola