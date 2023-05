F1, GP Imola cancellato: le reazioni, il recupero e le prossime gare

Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2023 è stato cancellato, ormai la notizia è ufficiale. Non ci sono le condizioni per poter svolgere quello che doveva essere il settimo appuntamento del calendario di F1. Le situazione nella regione è drammatica, con 14 fiumi esondati e tanti paesi che si ritrovano sommersi dall’acqua. Purtroppo, non mancano morti e feriti. Impossibile pensare di correre a Imola (QUI la nostra intervista al marshall Della Salandra), dove per questo fine settimana erano attesi oltre 160 mila spettatori.

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È una tragedia veder cosa è successo a Imola e in Emilia-Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto. I miei pensieri e le mie preghiere sono alle vittime dell’alluvione, alle famiglie e alle comunità colpite. La decisione presa è quella giusta per tutti, dobbiamo garantire sicurezza e non aggiungere ulteriori oneri alle autorità“.

F1 GP di Imola: team e piloti solidali, le parole della Ferrari

La Formula 1 ha deciso anche di avviare una raccolta di fondi da consegnare alla Regione Emilia-Romagna e anche all’AlphaTauri, che ha sede a Faenza e che ha qualche membro del team che ha perso tutto a causa dell’alluvione. In queste ore sono tanti i messaggi di solidarietà arrivati da team e piloti.

La Ferrari sui propri canali ufficiali ha scritto quanto segue: “Supportiamo pienamente la decisione di F1 e FIA di cancellare il Gran Premio in programma a Imola. Anche se si tratta di una delle nostre gare di casa, la priorità in questo momento non può che essere la sicurezza di tutte le parole che vivono e lavorano nelle aree colpite dal maltempo“.

Il team principal Frederic Vasseur si è espresso così: “A nome di tutta la Scuderia Ferrari voglio esprimere vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile tragedia. L’Emilia-Romagna è la nostra terra e ci spezza il cuore vedere quello che i suoi abitati devono fronteggiare in queste terribili ore“.

Charles Leclerc sul suo profilo Instagram ha condiviso una storia con scritto “Forza e coraggio in questo momento difficile” e le coordinate bancarie per fare una donazione. Il suo compagno di squadra Carlos Sainz ha pubblicato un video: “Ovviamente è una giornata dura – ha detto – perché viene cancellato il GP di Imola. In Emilia-Romagna ci sono stati due giorni di pioggia e la notizia è un colpo duro, però la cosa più importante è aiutare la gente. Avevo tanta voglia di correre di fronte ai tifosi, ma la sicurezza è sempre la priorità. Di gare di F1 ce ne sono tante. Mando un abbraccio a tutte le persone e se potete dare un aiuto“.

Le reazioni di Red Bull e Mercedes

Ovviamente, anche la Red Bull ha preso posizione: “Dopo la forte pioggia che sta colpendo il nord Italia, sosteniamo la decisione presa dalla F1 per questo fine settimana. La sicurezza di tutti i soggetti coinvolti e della regione è fondamentale e deve avere la priorità. Il nostro pensiero va alle persone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna e alle squadre di emergenza in servizio nella regione in questo difficile momento“.

Max Verstappen condivide la scelta presa sul GP e aggiunge: “I nostri pensieri vanno a tutti coloro che sono colpiti dalle forti piogge e alluvioni in Emilia-Romagna. Vi auguriamo tutta la forza per superare in sicurezza questo momento difficile e di restare al sicuro in questo momento difficile“. Anche Sergio Perez ha espresso delle buone parole: “Tutti i miei pensieri e le mie preghiere vanno alle persone dell’Emilia-Romagna. Non correremo in questo weekend, ma speriamo di tornare presto. Per favore, state al sicuro“.

La Mercedes si è espressa sulla stessa linea: “La sicurezza delle persone dell’Emilia-Romagna deve avere la priorità, oltre a consentire alle autorità locali e ai servizi di emergenza di continuare il loro lavoro vitale aiutando i bisognosi. I nostri pensieri vanno alle vittime, alle famiglie e alle comunità che sono state colpite dalle inondazioni“. È stato pubblicato anche un video con Lewis Hamilton e George Russell che esprimono parole di affetto e sostegno per la popolazione emiliano-romagnola. Tutti i team e i piloti della Formula 1 hanno voluto manifestare la loro vicinanza, i messaggi sono tanti.

Sending all our love to everyone in the Emilia-Romagna region right now. ❤️🙏 pic.twitter.com/jWOFHTwkO8 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 17, 2023

F1, GP Imola: quando si recupererà?

Difficile che il gran premio venga recuperato nel 2022. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, ha dato un’indicazione chiara in un’intervista all’agenzia LaPresse: “Al 99% questa edizione si recupererà nel 2026, dopo la proroga del contratto“. Domenicali a Sky Sport ha risposto così: “È un’opzione sul tavolo. Ne discuteremo”.

Il contratto per il GP di Imola scade nel 2025, però dovrebbe esserci il prolungamento di un anno come già avvenuto in passato in altre situazioni. Qualcuno ha ipotizzato anche il weekend 4-6 agosto, ovvero dopo la gara di Spa-Francorchamps in Belgio. Vedremo. Intanto, saltato questo appuntamento del calendario, i prossimi due in programma sono Monaco (26-28 maggio) e Barcellona (2-4 giugno). Poi nel fine settimana 16-18 giugno team e piloti saranno in azione a Montreal, in Canada.

Foto: F1