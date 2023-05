Formula 1 stop a Imola, un marshall: “Il paddock 2 è un acquario”

Dalla gioia per l’attesa del Gran Premio di Formula 1 al dolore per la calamità naturale che ha colpito l’Emilia Romagna con il conseguente annullamento della manifestazione. Andrea Della Salandra è uno storico marshall, presta servizio da decenni in circuito. Di recente ha poi fondato il gruppo social “Amici dell’Autodromo di Imola Group”. E’ quindi nella posizione ideale per cogliere lo stato d’animo dei tifosi e dei tantissimi che vogliono bene al circuito, alla Romagna e ai motori.

“Negli ultimi giorni, da quando il meteo ha previsto pioggia, c’è stato un gran tam-tam sui social – racconta Andrea Della Salandra a Corsedimoto – c’è chi chiedeva dei consigli per i parcheggi temendo il fango, chi se fosse opportuno provare a vendere il biglietto. Io inizialmente non ci davo troppo peso. A Imola piove spesso nei giorni del Gran Premio e pensavo fosse come tutti gli altri anni. Anche nel 2022 aveva piovuto e c’era stato qualche intoppo. Qualcuno che era scivolato a piedi alla Rivazza, i numeri delle tribune che non si leggevano bene e qualche tifoso aveva dovuto chiamare il trattore per togliere l’auto dal parcheggio. Quest’anno ci eravamo organizzati al meglio per evitare questi problemi quindi mi sentivo di rassicurare la gente. Poi quando ci siamo resi conto che non si trattava di pioggia ma di una calamità naturale è cambiato tutto.”

Sarebbe stato impensabile gareggiare

“Le ambulanze, gli elicotteri, i medici, le forze dell’ordine ed i volontari devono concentrarsi sull’emergenza alluvione e non occuparsi di una manifestazione sportiva. Nei tre giorni sarebbero dovute arrivare oltre 170mila persone e moltissime strade sono chiuse. Già ora il paddock-2 sembra un acquario e se ci fossero le auto si rischierebbero milioni di euro di danni. Tra l’altro l’emergenza non è ancora finita. E’ possibile che nel week-end ci sia ancora pioggia quindi la situazione potrebbe ancora peggiorare”.

Il Gran Premio verrà recuperato nel 2026.

“Per quest’anno non è stato possibile trovare un’altra collocazione in calendario. Il contratto scadeva nel 2025 e si è deciso di recuperare questo Gran Premio nel 2026. Indipendentemente dal rinnovo o meno, nei prossimi 3 anni si correrà. Per quanto riguarda i biglietti ancora non so nulla di certo ma penso che i tifosi possano stare tranquilli, credo che non rimetteranno i soldi spesi”.

Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago F1 bestseller Amazon