MotoGP, Razali scettico: Miguel Oliveira salta anche il Mugello?

Il team RNF Aprilia contava molto su Miguel Oliveira e Raul Fernandez per risalire dopo qualche anno complesso. La situazione però è ben diversa da quanto ci si aspettasse, e non per guai alla moto o nel team. Oliveira in particolare sta vivendo un inizio di stagione davvero sfortunato sul piano fisico, con due grossi infortuni in appena 5 GP. Anzi quello di Jerez sembra addirittura peggiore di quello di Portimao, tanto che il boss Razlan Razali ha espresso le sue riserve sull’effettivo ritorno del pilota #88 nel prossimo round al Mugello. Mancano circa tre settimane, ma non c’è grande ottimismo.

I dolori di Oliveira

La squadra malese è reduce da un GP di Francia senza piloti titolari. Oliveira è stato sostituito dal tester Savadori, mentre Raul Fernandez si è ritirato in corsa, dopo aver provato per qualche giro la situazione del braccio appena operato. RNF Team sperava già nella svolta ed il punto è che le possibilità già c’erano. Il pilota portoghese aveva già mostrato un potenziale da podio, ma non è ancora riuscito ad esprimerlo. L’ultimo botto in Spagna gli ha provocato un’iniziale lussazione della spalla, ma era solo l’inizio. Altri esami infatti hanno mostrato la frattura dell’omero ed una precedente lesione ai legamenti. Non è un’assurdità dire che Oliveira poteva già essere salito più volte sul podio, il potenziale s’era già visto.

L’opinione di Razali

Purtroppo, come detto, al momento rimane solo un’ipotesi. Nel corso del fine settimana in Francia poi Razlan Razali non ha nascosto i suoi dubbi sui tempi di rientro del portoghese. “Quando pensi di aver già toccato il fondo, invece può andare anche peggio” è il commento amaro del boss RNF Aprilia a motogp.com, che ha poi spiegato la situazione. “[Oliveira] sta facendo progressi, ma sono scettico sul suo ritorno al Mugello. Ci aspettiamo il ritorno di Raul [Fernandez], ma non siamo così fiduciosi riguardo a Miguel.” Ora c’è una pausa di circa tre settimane prima del Mugello, vedremo se RNF riuscirà ad avere almeno uno dei suoi ragazzi, o magari tutt’e due.

Foto: motogp.com