MotoGP, Morbidelli ci crede: vuole compiere una missione con Yamaha

La Yamaha sta facendo grande fatica in MotoGP, sia Fabio Quartararo sia Franco Morbidelli sono in difficoltà. Ma se il primo è blindato con un contratto fino al 2024, invece la sella del pilota italiano può finire a qualcun altro il prossimo anno. Spesso si parla di Jorge Martin e di altri potenziali sostituti.

Frankie sa quanto sia fondamentale per lui fare risultati in questa prima metà di stagione. Il trittico Mugello-Sachsenring-Assen può essere decisivo. Se non dovesse conquistare piazzamenti di buon livello, il suo destino sarà segnato. Già oggi non sembra trapelare una grande convinzione di confermarlo, però non è ancora partito l’affondo per l’ingaggio di un’alternativa.

MotoGP, Morbidelli crede nella Yamaha

Nonostante la Yamaha non stia attraversando un momento positivo in MotoGP, Morbidelli non smette di credere che il team possa risollevarsi: “La fiducia da parte mia non manca e tutti siamo consapevoli di ciò che ci manca. So anche cosa avevamo e per questo sono ottimista. Ci sono cose della vecchia moto che funzionavano molto meglio e sono cose nostre, non dobbiamo cercare in aree oscure. La M1 può tornare ad essere uno dei migliori pacchetti. Noto che c’è voglia nella squadra“.

Il pilota romano mantiene un atteggiamento sempre positivo nel box e cerca di non farsi scoraggiare dalle difficoltà. Sa che demoralizzarsi non serve a niente, deve solo cercare di lavorare al meglio con la squadra per risolvere i problemi. Non c’è altra via.

Frankie sogna il rinnovo

Morbidelli ha ribadito il suo desiderio di continuare a correre per il marchio di Iwata: “Vorrei restare con la Yamaha – riporta Speedweek – perché ho passato bei momenti con questa moto e perché mi trovo bene con il team. Inoltre, ho una missione non compiuta. Non sono riuscito a ottenere quello che volevo con questa squadra“.

Il campione del mondo Moto2 del 2017 ha le idee chiare e si conferma molto determinato nel voler raggiungere il suo obiettivo. Sa che la firma dipende dai risultati e nelle prossime gare sarà chiamato a fare prestazioni molto migliori di quelle viste prima e dopo l’Argentina, dove era apparso rinato con quei due quarti posti tra sprint e gara.

Foto: Yamaha Racing