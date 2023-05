MotoGP, Valentino Rossi festa rinviata: l’auto di Luca Marini in salvo

Le alluvioni nel Nord Italia hanno provocato danni e vittime, causato la scomparsa di diverse persone e l’evacuazione di 5.000 cittadini dalle loro case. Condizioni meteo che hanno anche comportato l’annullamento del GP dell’Emilia Romagna di F1 in programma in questo fine settimana e un evento che vedeva Valentino Rossi protagonista.

Valentino Rossi rinvia la cerimonia

In segno di rispetto per le vittime dell’alluvione, la cerimonia della consegna delle chiavi di Tavullia al nove volte campione del mondo, in programma il 19 maggio, è rinviata. La macchina organizzativa, formata dalla giunta comunale, VR46 e Sky, ha scelto di posticipare a tempi migliori la giornata in onore di Valentino Rossi. Il territorio marchigiano è lambito solo in parte dalle alluvioni, ma “la tragedia che si sta consumando a pochi chilometri da noi ci impone questa scelta per il rispetto dovuto alle vittime e ai loro cari“, ha dichiarato il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci.

L’auto di Luca Marini tratta in salvo

Nei prossimi giorni verrà indicata una nuova data per la cerimonia. “La consegna delle chiavi della città a Valentino dovrebbe essere un momento di festa e in questi giorni non lo sarebbe stato. Senza contare che in queste ore tutta la macchina comunale è costantemente al lavoro per cercare di porre rimedio ai danni“. Momenti di paura a San Giovanni in Marignano per l’auto di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. La piena del fiume Ventena ha messo ko la sua Audi di colore rosso e un carro attrezzi è intervenuto per portarla via. Il pilota MotoGP non era presente al momento degli eventi e c’era soltanto la sua futura moglie Marta Vincenzi.