Nel MotoAmerica c’è tanta voglia di sperimentare qualcosa di nuovo o di riportare in auge qualcosa che funzionava in passato. Se ne renderanno conto questo fine settimana i piloti della classe Supersport, capo-classifica Xavi Forés in primis, al Barber Motorsports Park di Birmingham in Alabama. Per questo secondo appuntamento stagionale dovranno infatti affrontare una gara Endurance, ma sarebbe meglio dire in stile 200 miglia di Daytona. Una corsa più lunga del previsto, con un pit-stop obbligatorio!

MOTOAMERICA SUPERSPORT A BARBER COME A DAYTONA

Proprio così. Sabato 20 maggio, alle 16:10 locali, sui saliscendi di Barber i piloti del MotoAmerica Supersport saranno impegnati in quella che è stata ribattezzata come “Long Race“. Nello specifico, una corsa dalla distanza raddoppiata: da 18 a 37 giri, pari a 83 miglia (134 chilometri), con previsto un pit stop obbligatorio per cambio gomme e rifornimento. Come alla 200 miglia di Daytona, in sostanza, con tutte le variabili che ne conseguono, potenzialmente destinate a sparigliare un po’ le carte.

FORES CON LA DUCATI V2 DA CAPO-CLASSIFICA

Xavi Forés si ritroverà in questo “nuovo” (virgolettato) forrmat a dover difendere la sua leadership di campionato. Nel round di apertura a Road Atlanta, in sella alla Panigale V2 del team Warhorse HSBK Racing Ducati New York, ha messo tutti in riga. In piena bagarre in Gara 1, da dominatore incontrastato nella seconda manche. Con questa doppietta si presenterà in Alabama con già 17 punti di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, nella speranza di inanellare un tris che risulterebbe come una batosta per gli avversari.

ESPERIENZA ENDURANCE AL SERVIZIO NEL MOTOAMERICA

Di certo Xavi Forés di gare con pit-stop e lunghe se ne intende. Dal 2021 è presenza fissa del Mondiale Endurance FIM EWC, inizialmente con BMW Motorrad World Endurance Team, nell’ultimo biennio con ERC Endurance Ducati. Certo, tutto un altro mondo (e con altre moto) rispetto alla “Long Race” di Barber, come detto più simile alla Daytona 200. Un evento dove lo scorso mese di marzo lo spagnolo non incontrò grandi fortune, ritrovandosi costretto al ritiro nei primi giri per un problema tecnico. Tuttavia, il team Warhorse HSBK Ducati NYC, conquistò la vittoria con Josh Herrin in sella.