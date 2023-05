Jorge Martin, Ducati gli sconsiglia la Yamaha: “M1 non vincente”

Jorge Martin è tra quei piloti che devono decidere per quale squadra correre nel 2024. Ha un contratto che lo lega a Ducati anche per l’anno prossimo, però in caso di mancata promozione nel team ufficiale può decidere di liberarsi e andare altrove. Paolo Ciabatti ha già dichiarato che probabilmente le line-up della squadra factory e di quella Pramac rimarranno invariate, ma non bisogna mai escludere sorprese.

MotoGP, Jorge Martin: Yamaha rappresenta un rischio

Martin, ad esempio, è da tempo nel mirino della Yamaha. Com’è risaputo, Franco Morbidelli rischia seriamente di perdere il posto e il team sta valutando alcuni piloti per sostituirlo. Lo spagnolo è il candidato perfetto, essendo uno molto veloce e che è al terzo anno di MotoGP. Ha il talento e l’esperienza necessaria per rappresentare un grande colpo.

Tuttavia, la M1 oggi è un prototipo non vincente e Martinator potrebbe preferire una permanenza in Pramac con una Desmosedici GP rispetto al rischio di ritrovarsi con una Yamaha non abbastanza competitiva. Scommettere sul progetto di Iwata comporta diverse incognite.

Meglio restare su una Ducati: parla Ciabatti

Paolo Ciabatti, interpellato dal sito ufficiale MotoGP sul futuro di Martin, è stato molto chiaro: “Ha un’opzione nel contratto e vorremmo che restasse con Ducati. È uno dei giovani più veloci e non ci sembra che al momento Yamaha abbia una moto per vincere il campionato. Mi dispiace dirlo, però adesso è così. Non sappiamo come sarà il prossimo anno, ma oggi lui è su una moto vincente e credo che gli piacerebbe rimanere perché gli piace vincere“.

Il direttore sportivo Ducati non ha torto, basta guardare quello che sta succedendo nel campionato MotoGP 2023. Anche un pilota talentuosissimo come Fabio Quartararo è in difficoltà con la M1, è difficile pensare che Jorge lasci la sua Desmosedici GP. Vero che una ricca offerta economica può facilmente far cambiare idea, ma il madrileno dovrà pensare in primis a garantirsi un mezzo vincente.

Martin spera ancora nel team ufficiale Ducati

Nonostante abbia ammesso che potrebbe non cambiare nulla nel 2024, Ciabatti ha anche spiegato che finora non sono state prese delle decisioni dato che Enea Bastianini non ha potuto praticamente correre: “Non è stato deciso nulla per il futuro. Sfortunatamente, Enea è rimasto fuori per delle gare. Noi vorremmo tenere tutti i piloti, siamo contenti di loro. Quanto successo a Enea sta ritardando tutto“.

Bastianini tornerà a gareggiare dal Gran Premio d’Italia al Mugello e vorrà blindare il suo posto nel team ufficiale Ducati ed evitare la “retrocessione” in Pramac. Martin ha iniziato bene la stagione e darà tutto per far cambiare idea ai vertici di Borgo Panigale, però c’è massima fiducia nel pilota italiano e gli verrà dato il tempo per ottenere la conferma per il 2024.

Foto: MotoGP