Roberto Farinelli “Fatemi correre nel Mondiale Supersport”

Roberto Farinelli è da tempo il leader indiscusso del National Trophy 600 con la Kawasaki del team Black Flag Motorsport. Nel 2022 ha dominato il campionato conquistando cinque vittorie e due secondi posti su sette gare. Quest’anno ha vinto entrambe le corse ed è quindi in testa alla classifica a punteggio pieno. Nel primo round a Misano ha conquistato la pole position con il crono di 1’38″8 montando gomme Dunlop. Ha poi vinto la gara stabilendo anche il giro veloce.

“Sono in gran forma – dice Roberto Farinelli a Corsedimoto – ho vinto entrambe le gare facendo anche il giro veloce. Mi è mancata solo la pole position al Mugello altrimenti avrei fatto l’en plain ma le condizioni erano un po’ particolari. Comunque sono primo a bottino pieno e quest’anno il livello si è alzato con l’arrivo del giovane talento Emanuele Vocino e Michael Canducci, ex pilota del Mondiale Supersport. Ovviamente il mio obbiettivo è il titolo per il secondo anno consecutivo”.

Nel National Trophy 600 hai vinto sette delle ultime nove gare che si sono disputate. Pensi mai al Mondiale Supersport?

“Ci penso eccome, non ho mai corso nel Mondiale e mi piacerebbe tantissimo. Può sembrare brutto da dire ma sarei disposto anche a fare delle sostituzioni, magari con una Kawasaki che la conosco bene. Però non mi hanno mai chiamato. Se serve un pilota io sono qui e sono pronto”.

Con il team Black Flag Motorsport avete valutato la possibilità di fare delle wild card mondiali?

“La squadra è ottima e sarebbe certamente all’altezza. Quest’anno ho fatto 1’38″8 a Misano con la moto del National e con le Dunlop quindi credo che potremmo farci onore. Il problema è il budget: in questo momento non ho abbastanza risorse economiche per poter fare un gara del Mondiale Supersport. Spero di avere la possibilità entro l’anno. Misano o Imola sarebbero il top però non è quello che conta. Andrei a correre in qualunque circuito del Mondiale perché è un’esperienza che mi piacerebbe tanto fare”.

PH Micaela Bonora Agency