Roberto Farinelli “Preferisco fare il National bene che il CIV al risparmio”

Roberto Farinelli è stato il protagonista assoluto del National Trophy 600 edizione 2022. Il trentenne di Comacchio ha vinto cinque gare su sette dimostrando tutto il suo talento. Dopo una stagione così brillante tanti pensavano che sarebbe approdato al Campionato Italiano Supersport per puntare al successo anche lì. Invece rimane dov’è e senza rammarico, tutt’altro.

“Sono molto contento di partecipare al National Trophy 2023 – racconta Roberto Farinelli a Corsedimoto – soprattutto perché sono riuscito restare con Black Flag. Con loro ho vinto il titolo lo scorso anno e mi sono trovato veramente molto bene. Ci tenevo tanto a continuare e grazie alla squadra ed ai miei sponsor siamo riusciti a rinnovare l’accordo”.

Perché dopo avere dominato il National Trophy non sei approdato al Campionato Italiano Supersport?

“Per una serie di motivi. Uno tra i più importanti è quello del budget perché per fare il CIV ne serve uno più importante ed io ad oggi non riuscivo a coprirlo. Preferisco fare il National bene che il Campionato Italiano al risparmio. Sono comunque contento della mia scelta perché questo trofeo negli ultimi anni ha raggiunto un livello veramente alto. Nel 2022 abbiamo girato su tempi importanti come 1.54 al Mugello, 15.3 ad Imola e ricordiamoci che si corre con il mono-gomma Dunlop quindi questi crono sono veramente di rilievo. Tra l’altro sono molto felice di continuare con le Dunlop perché è un prodotto valido e siamo arrivati ad ottimi risultati”.

Ovviamente parti per vincere il campionato.

“L’obbiettivo è riconfermarmi e penso di essere nelle condizioni giuste. Sicuramente partiremo subito determinati. Ancora non so bene chi parteciperà ma ho visto diversi nomi. Ci sarà ancora Andrea Tucci che è un pilota forte, poi Bryan D’Onofrio e sono convinto che potrà fare molto bene, poi Nicola Settimo, Nicola Bernabè ed altri. Secondo me sarà un bel campionato, con un livello molto alto. Noi ce la metteremo tutta, cercheremo di fare molto bene e soprattutto di divertirci come nel 2022 che è stata la stagione più bella della mia carriera”.

Foto Bonora