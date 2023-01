Superbike, Bradley Ray dal BSB al Mondiale: nel 2023 vuole stupire

Quello di Bradley Ray è uno dei volti nuovi del Mondiale Superbike 2023 e c’è tanta curiosità di vederlo in azione. È il campione in carica del BSB ed è normale che ci siano delle aspettative nei suoi confronti.

Correrà per il team Yamaha Motoxracing, che ha ben figurato lo scorso anno con Roberto Tamburini e che punta ad alzare l’asticella con il 25enne di Ashford. Al momento, è previsto che disputi solamente i round in Europa. Salterà Australia e Indonesia, le prime tappe del calendario, e inizierà a gareggiare da Assen (21-23 aprile).

Superbike, Bradley Ray ancora con la Yamaha R1

Sicuramente un vantaggio per Ray nell’approdo nel WorldSBK è guidare ancora una Yamaha R1, moto con la quale ha vinto nel 2022. Vero che la configurazione BSB è differente e quindi sarà necessario un po’ di adattamento, soprattutto per quanto concerne l’elettronica, però è di grande aiuto continuare a correre con un mezzo che conosce.

Il pilota inglese sarà in azione con tanti altri colleghi nel test in programma il 25-26 febbraio a Jerez de la Frontera. Importante iniziare a lavorare subito nella giusta direzione per cercare poi di portare a casa risultati in breve tempo. Il campionato è di alto livello e ci si aspetta di vedere ancora più battaglia rispetto allo scorso anno. Bradley vuole emergere e sa che non sarà facile, ma non è nel Mondiale Superbike per fare da comparsa.

Il campione BSB vuole imporsi anche nel Mondiale SBK

Ray ha già assaggiato il massimo campionato delle derivate di serie nel 2018, quando partecipò al round di Donington da wild card del team Buildbase Suzuki. Conquistò 3 punti. Sono passati diversi anni e oggi la situazione è completamente diversa. Arriva nel WorldSBK da campione del BSB e con maggiore maturità, è pronto alla nuova sfida.

Impensabile essere al livello di Toprak Razgatlioglu, ma il 25enne di Ashford punta a stare insieme alle altre Yamaha e a batterle. Ha già dichiarato di voler sconfiggere Remy Gardner, che proviene dalla MotoGP e guiderà la R1 del team GYTR GRT. Sogna anche di poter vincere il Mondiale, però per quello servirà più tempo. Intanto ha l’obiettivo di fare un grande 2023, magari affacciandosi con regolarità alla top 10, poi il resto si vedrà.

Foto: Motoxracing