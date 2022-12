SBK, Bradley Ray visita Motoxracing: annunciata la data del primo test

Bradley Ray nel 2023 farà il grande salto nel Mondiale Superbike e ha tutte le intenzioni di dimostrare di essere all’altezza. Anche se con il team Motoxracing è previsto di correre solamente i round in Europa, darà il massimo per fare buoni risultati e magari conquistare una sella ancora più importante per il 2024.

In questi giorni il campione in carica del BSB si è recato in Italia per fare visita alla sede Motoxracing, situata a Torri in Sabina (Rieti). Ha avuto modo di conoscere meglio il team manager Sandro Carusi e il resto della squadra. È stata anche svelata la livrea della Yamaha R1 con la quale correrà l’anno prossimo. Annunciati pure data e luogo del primo test: 25-26 gennaio 2023 a Jerez de la Frontera. In quell’occasione ci sarà tanta azione in pista, compreso il debutto di Danilo Petrucci sulla Ducati del team Barni.

Superbike, Bradley Ray carico per l’avventura con Motoxracing Yamaha

Ray al termine della visita presso la sede di Motoxracing ha ribadito il suo entusiasmo per la nuova esperienza che lo attende e ha ammesso di essere rimasto impressionante dal quartier generale: “Entrare a far parte di un nuovo team è sempre emozionante, ma passando al Campionato del Mondo Superbike non avevo idea di cosa aspettarmi dalla visita alla sede della squadra. Sono felice di poter dire che sia la struttura che il team in generale hanno superato di gran lunga le mie aspettative. Prima di questa visita ero elettrizzato di correre per Motoxracing, ma ora non aspetto altro che cominci la stagione. Sono molto grato per l’impegno mostrato da tutti per farmi sentire così benvenuto!“.

Carusi è felice di aver mostrato la casa della sua squadra e ha confermato le grandi motivazioni che ci sono in vista del 2023: “Sono molto contento di aver accolto Bradley presso la nostra sede, mi ha fatto un’ottima impressione! La sua determinazione sarà per noi uno stimolo in più per affrontare questa seconda stagione in SBK. Ringrazio lo staff del team per aver curato tutto nei minimi dettagli“.

Bradley Ray sulla sua Yamaha R1

Foto: Motoxracing