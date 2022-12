SBK, Bradley Ray ambizioso: “Voglio battere Gardner, poi sogno il titolo”

Il 2023 sarà un anno molto interessante per il Mondiale Superbike. Oltre alle lotte del trio titanico Bautista-Razgatlioglu-Rea per il titolo, ci sarà grande attenzione anche per altri piloti. Ci saranno diversi debuttanti da seguire e tra questi figura Bradley Ray.

Il 25enne inglese si è laureato campione BSB nel 2022 e, con il supporto di Yamaha, ha trovato una sistemazione nel WorldSBK. Guiderà per il team Motoxracing diretto da Sandro Carusi e disputerà tutti i round europei. La sua stagione partirà da Assen (21-23 aprile), dopo che si saranno disputate le tappe in Australia e Indonesia.

Sarà un’annata di apprendimento nella quale cercherà di dimostrare di meritare un posto sulla griglia. Certamente non è facile arrivare dalla British Superbike e imporsi con una squadra privata, però Yamaha crede in lui e lo ha voluto nel Mondiale non perché facesse solo presenza.

Superbike, Bradley Ray sa di dover di imparare

Ray ha vinto nel BSB con la Yamaha R1 e il fatto di continuare a guidare la stessa moto è sicuramente un vantaggio. Ma il regolamento tecnico è diverso e gli servirà del tempo per adattarsi all’elettronica prevista nel WorldSBK, dove potrà contare sul traction control e anti-wheelie ad esempio.

Il pilota inglese ha le idee chiare su cosa lo aspetta al suo primo anno nel nuovo campionato e lo ha detto in una bella intervista concessa a Motorcycle News: “Penso di dovermi dimenticare dei primi tre. Sono piloti incredibili con pacchetti tecnici incredibili. La cosa importante per me è imparare le piste e l’elettronica. Voglio costruirmi lentamente e il mio obiettivo sarà essere vicino alle altre Yamaha. Anche Remy Gardner sarà sulla Yamaha ed è il tipo di pilota al quale voglio essere vicino, che devo battere“.

Il campione del BSB punta in alto nel Mondiale

Ray a MCM ammette di aver ricevuto offerte per rimanere in British Superbike a difendere il titolo conquistato nel 2022, ma ha voluto fortemente fare il grande salto nel Mondiale: “Avevo proposte per restare nel BSB, ma fin da ragazzino ho sempre sognato di diventare campione del mondo e non è possibile diventarlo rimanendo nel BSB. Chiaramente è stato bello vincere il titolo ed essere campione britannico, però il mio obiettivo finale è essere nel Mondiale e restarci a lungo“.

Il pilota del team Motoxracing è sicuro di arrivare nel WorldSBK nel momento giusto della sua carriera e non nasconde le sue ambizioni: “Ho 25 anni e sarebbe sciocco restare ancora nel BSB. Penso sia il momento giusto per trasferirsi, con Yamaha e con Toprak potrebbe passare in MotoGP. E ci sono altri contratti Yamaha che scadono a fine 2023“.

Razgatlioglu in MotoGP nel 2024?

Il 25enne di Ashford ricorda che Toprak Razgatlioglu potrebbe decidere di approdare in MotoGP nel 2024, in tal caso sarà interessante vedere su quale pilota punterà Yamaha per il proprio team ufficiale Superbike. Sotto contratto ci sono nomi che la casa di Iwata osserverà con grande interesse nell’arco della prossima stagione.

Lo stesso Andrea Locatelli, compagno di Razgatlioglu, ha un contratto in scadenza e deve guadagnarsi il rinnovo. Nel team GRT arrivano Remy Gardner e Dominique Aegerter, altri due pezzi grossi. Un altro rookie sarà Lorenzo Baldassarri con il team GMT94. Tutti loro e Ray daranno il massimo per farsi trovare pronti a ogni eventualità.

