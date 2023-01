Dakar 2023, tappa 10: Ross Branch, e sono due! Paolo Lucci 14°

Ieri il bis di Luciano Benavides, oggi ci pensa Ross Branch. Dopo i tanti problemi tecnici che hanno condizionato la sua prima parte di Dakar, il pilota Hero comanda di nuovo di forza. Gli bastano 21 secondi su Adrien Van Beveren per imporsi tra le dune, Kevin Benavides è il nuovo leader della classifica generale. Paolo Lucci, dopo alcune difficoltà in tappa 9, oggi è 14° provvisorio a +6:46 dal vincitore. Tappa Haradh-Shaybah di 624 km in totale: dopo un lungo trasferimento (510 km), la speciale odierna è di 114 km, ma piuttosto intensa. Primo contatto per i piloti con le dune del Empty Quarter (Quarto Vuoto), ovvero Rub’ al-Khali, 650.000 km² per il deserto di sabbia più grande del mondo. Classifica ancora provvisoria, ma ecco com’è andata la decima tappa al momento.

Dakar, l’incidente fatale

Ieri è stata confermata ufficialmente da A.S.O. la notizia di un grave incidente nel corso della nona tappa di questa Dakar (i dettagli). Emerge qualcosa di più: come riportano i media cechi, Ales Loprais ed il suo staff sono gli incolpevoli protagonisti della tragedia. Il pilota ceco, leader della classifica dei camion, ha ammesso il fatto, aggiungendo che lo spettatore si trovava proprio dietro la duna. Invisibile quindi a lui ed ai suoi copiloti fino all’impatto fatale.

Joan Barreda, il ritiro

Sempre in tappa 9 abbiamo registrato un altro ritiro eccellente tra le moto. Stavolta s’è trattato di Joan Barreda, che ha dovuto salutare la Dakar per un brutto incidente al km 16 della speciale. L’esperto pilota spagnolo, subito soccorso dal leader Rally2 Romain Dumontier, era stato evacuato in elicottero e trasportato all’ospedale di Riyadh, dove è stata rilevata la frattura della seconda vertebra lombare. Se con l’infortunio al dito di un piede era in grado di stringere i denti e continuare, con questa lesione ha dovuto dire addio alla corsa.

Dakar 2023, tappa 10

Incidenti ed errori hanno segnato la classifica alla fine della giornata di ieri. Ad esempio Mason Klein, che in una caduta ha perso il suo roadbook, oppure Matthias Walkner, che si chiama ormai fuori dalla lotta per il podio dopo un grosso errore di navigazione e tanto tempo perduto. Non è stato l’unico, lo dimostrano le posizioni di partenza di oggi di Adrien Van Beveren (14°) o Daniel Sanders (fuori dai 20), per dirne un paio. Luciano Benavides, Toby Price e Skyler Howes invece sono gli apripista, come sempre non la condizione più favorevole, come dimostrano i piazzamenti odierni fuori dai 10. Ne approfitta quindi chi è partito più indietro, come il citato Van Beveren, ma anche Ross Branch, che procede a passo di marcia. Che peccato per i guai meccanici di inizio Dakar… Ma alla fine è proprio il pilota del Botswana che si prende la tappa 10! Terzo centro assoluto per Hero, seconda piazza finale per il francese di casa Honda, terzo è il rookie Michael Docherty, mentre Kevin Benavides 4° vola al comando della classifica generale.

La top ten provvisoria

1. Ross Branch – Hero Motosports Team Rally

2. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team – +0:21

3. Michael Docherty – HT Rally Raid Husqvarna Racing – +0:30

4. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – +1:00

5. Matthias Walkner – Red Bull KTM Factory Racing – +1:22

6. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +2:43

7. Mason Klein – BAS World KTM Racing Team – +3:05

8. José Ignacio Cornejo – Monster Energy Honda Team – +4:04

9. Franco Caimi – Hero Motosports Team Rally – +4:07

10. Daniel Nosiglia – Rieju-XRaid Experience – +4:16

La classifica completa

Foto: Eric Vargiolu/DPPI