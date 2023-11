KM99 ci crede: ingaggiati De Puniet e Guarnoni per l’Endurance

Una squadra privata, ma con budget, mezzi e piloti da team ufficiale. KM99, compagine belga che ha esordito nel Mondiale Endurance FIM EWC quest’anno, per la sua seconda stagione ha riaffermato i propri propositi ambiziosi ingaggiando due piloti di livello per la specialità. Accanto al riconfermato Florian Marino, tuttora collaudatore Kawasaki World Superbike, si alterneranno in sella alla Yamaha R1 #99 equipaggiata con gli pneumatici Dunlop addirittura Randy De Puniet e Jeremy Guarnoni, ingaggiati rispettivamente da Kawasaki TRICKSTAR e BMW Motorrad World Endurance.

IL TEAM KM99 NELL’ENDURANCE

Annunciata la partecipazione al Mondiale Endurance in occasione della 24 ore di Spa 2022, il team KM99 è la squadra nata dall’unione di intenti tra Christian Jupsin (già boss DG Sport), Mario Kupper (di KM) e Gaëtan Schyns (Manager di Schyns-Discar-Citropol Group che prese parte alla 24 ore di Liegi 2003). KM, oltre alle sue iniziali, è la società del team manager Mario Kupper con base operativa a Lontzen in Belgio, fondata nel 1999 e, proprio per questo, utilizza il numero #99.

LA PRIMA STAGIONE NEL FIM EWC

Con la R1 gommata Dunlop, al debutto nel FIM EWC il team KM99 ha concluso al decimo posto in campionato e terzo nella graduatoria riservata ai team indipendenti. Lo stesso Florian Marino, Bastien Mackels e Lucas Mahias (tornato per il 2024 nel Mondiale Supersport con GMT94 Yamaha) hanno fatto parte del trio titolare, presente persino alla 8 ore di Suzuka dopo aver ottenuto un buon 6° posto alla 24 ore di Spa-Francorchamps, gara di casa per il team.

NUOVI PILOTI PER LA SFIDA ENDURANCE

In ottica 2024 il team KM99 punta ad affermarsi quale miglior squadra indipendente delle corse motociclistiche di durata, ove possibile andando a caccia del podio nonostante la concorrenza di ben 6 team ufficiali. Da qui la ferma volontà di rafforzare la propria line-up di piloti, con due nomi altisonanti quali De Puniet e Guarnoni. Il primo tornerà in sella ad una Yamaha dopo l’esperienza con Moto Ain del 2021, mentre ‘Jey‘, Campione del Mondo 2018/2019 con Kawasaki SRC, ha trovato una sistemazione dopo aver concluso il suo biennale sodalizio con BMW Motorrad. Entrambe le loro ex-squadre annunceranno la nuova composizione degli equipaggi titolari nelle prossime settimane.